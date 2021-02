Xiaomi présente sa trottinette électrique Mercedes AMG

Xiaomi continue d'essayer de nous surprendre et c'est réussi avec sa dernière annonce qui concerne sa toute nouvelle trottinette électrique. En partenariat avec Mercedes, ce tout nouveau modèle va avoir le droit aux couleurs de l'écurie de Formule 1 Mercedes-AMG, plutôt classe.

Publicité

Ce lundi 8 février 2021, Xiaomi a tenu une conférence pour présenter le Xiaomi Mi 11 à l'internationale après sa sortie au mois de décembre en Chine mais pas que... La marque est connue pour être présente dans de nombreux domaines autres que les smartphones et c'est à cette occasion que nous avons pu découvrir la Mi Electric Scooter Pro 2.



Pour être totalement précis, le nom exact est Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Vous l'aurez compris, en partenariat avec Mercedes, cette toute nouvelle trottinette électrique va reprendre certaines caractéristiques que l'on peut retrouver sur les Formule 1 de l'écurie Mercedes à commencer par les couleurs.

Après les Formule 1 et les voitures AMG, voilà maintenant une trottinette aux couleurs AMG. Derrière ce jolie covering se cache ses performances au quotidien. Pour cette Mi Electric Scooter Pro deuxième version nous aurons le droit à une vitesse max de 25 km/h couplé à une autonomie de 45km (annoncée par la marque mais à confirmer en situation réelle). Pour le reste, on retrouve un moteur de 300w, un système simple de pliage, une résistance aux chocs au niveau des roues...



La date de sortie exacte n'a pas encore été dévoilée mais la marque a précisé que ce serait très prochainement. Si ce modèle vous intéresse, sachez qu'il faudra compter pas moins de 799€ pour vous l'offrir.



Fans stay tuned! #MiElectricScooterPro2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition is just around the corner. @MercedesAMGF1.



Follow us on February 8 at 20:00 (GMT+8) for the Global Launch Event. pic.twitter.com/ONf87gk8LL