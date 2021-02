Satechi lance un mini chargeur USB-C pour Apple Watch et AirPods

Toujours petit, discret et sans fil !

La finition est faite d'un aluminium élégant, il a aussi l'atout d'être léger (seulement 46g ). Le chargeur USB-C de Satechi possède aussi une compatibilité optimale , puisque sur son Apple Store en ligne, il est précisé que le chargeur fonctionne avec toutes les générations d'Apple Watch (de la 1re génération jusqu'à la Series 6), mais aussi avec toutes les générations d'AirPods qui ont un boitier de recharge sans fil. Au niveau du tarif, il est commercialisé pour l'instant exclusivement sur l'Apple Store US. Il est proposé au tarif de 49,95$ . Il n'y a pour l'instant aucune information pour sa disponibilité en France. Si vous souhaitez trouver une alternative , Satechi propose sur Amazon le même adaptateur (mais sans double face). Vous retrouvez...

Présenté hier en fin de journée, l'accessoiriste Satechi a dévoilé un petit (et discret ) chargeur qui se branche en USB-C sur un MacBook ou un iPad Pro. Celui-ci est à double face , c'est-à-dire qu'il est capable de recharger d'un côté une Apple Watch et de l'autre une boite d'AirPods (2 ou Pro). L'avantage de ce chargeur c'est qu'il n'est pas encombrant, vous pourrez le transporter dans un sac ou même une poche de pantalon sans qu'il prenne trop de place . Autre point fort, il ne nécessite aucun câble pour recharger l'appareil, vous avez juste besoin de le brancher à un port USB-C pour qu'il recharge votre montre ou vos écouteurs sans fil.

Vous possédez l'Apple Watch et les AirPods ? Ce petit produit va forcément attirer votre attention. L'accessoiriste Satechi a annoncé aujourd'hui le lancement d'un tout nouveau chargeur qui se connecte via USB-C sur votre MacBook ou votre iPad Pro. Celui-ci a la particularité d'avoir une double face, suivant l'orientation, vous pouvez recharger votre Apple Watch ou la boite de vos AirPods.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.