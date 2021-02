Tim Cook fait la Une du magazine Outside aux États-Unis

Tim Cook est l'un des CEO les plus populaires aux États-Unis, à la tête d'une des plus grandes entreprises dans le monde, Cook fait régulièrement parlé de lui. Le média américain Outside a décidé de mettre en avant l'homme derrière les décisions d'Apple, debout dans les herbes hautes à proximité de l'Apple Park, Tim Cook apparait décontracté, veste ouverte avec un léger sourire.

Une interview autour de la fitness et de la santé (essentiellement)

Outside a accordé une interview inédite de Tim Cook à ses lecteurs, le CEO d'Apple a accepté de poser à proximité de l'Apple Park, dans les herbes hautes, dans le milieu qu'il préfère : la nature.

L'échange entre Cook et le journaliste a commencé sur le quotidien des employés quand ils viennent travailler au siège. Le CEO explique qu'avant que le télétravail soit mis en place à grande échelle, les salariés circulaient en vélo dans l'Apple Park pour se rendre d'une réunion à l'autre.

Tim Cook rappelle que l'Apple Park a toujours été la vision de Steve Jobs, c'est son projet et ça le sera pour toujours, cependant le nouveau siège a été repensé sur plusieurs points pour ressembler au mode de vie de Cook.



Celui-ci est décrit comme proche de la nature, avec des activités physiques régulières et une vie saine, sans abus, le CEO affirme que la clé d'une longue vie passe par la qualité de vie.

Cette vision se reflète certes dans l'Apple Park, mais aussi dans les produits qui sont commercialisés, Tim Cook donne un exemple simple : l'Apple Watch et le service Fitness+. À travers sa montre connectée et son service, la firme de Cupertino cherche à motiver des millions de personnes à bouger de leurs canapés et faire une activité physique.

Dans l'interview, Tim Cook met en avant tous les bienfaits de l'Apple Watch, selon lui, elle a aidé de nombreux utilisateurs à détecter des problèmes de santé :

Lorsque l'Apple Watch a commencé à s'investir dans les fonctions santé, j'ai commencé à recevoir des notes de gens disant : « J'ai découvert que j'avais un problème majeur avec mon cœur. Et je n'aurais pas su aller chez le médecin sans la montre ». Au début, cela coulait. Et puis c'était comme un robinet. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose ici. Cela nous a poussés à proposer l'ECG.

Tim Cook note également que l'Apple Watch est un incroyable outil pour améliorer sa santé, la première génération a été décevante, mais l'entreprise a appris de ses erreurs pour faire mieux.

Au fil du temps, l'Apple Watch a impressionné les consommateurs, le bouche-à-oreille a été concluant et a permis de faire exploser les ventes. Aujourd'hui, Apple est l'entreprise dominante du marché des montres connectées, Cook voit sa comme une victoire pour tout le travail qui a été investit.



Le CEO a également abordé le nouveau service de coaching : Fitness+. Disponible aux États-Unis (mais pas encore en France), Apple propose des cours de fitness avec des coachs spécialisés.

D'une certaine manière, nous avons été dans cette entreprise de coaching. C'est juste que nous avons entraîné sur autre chose. Si vous allez dans un magasin de détail, la chose que vous êtes le plus susceptible de chercher est de l'aide - pour créer quelque chose, apprendre quelque chose. Fitness+, c'est prendre cette touche personnelle dans l'espace bien-être.

Tim Cook annonce des choses "époustouflantes" à venir

Apple a un don, faire rêver les consommateurs.

Dans ses interviews, Tim Cook n'hésite pas à employer de belles phrases pour décrire l'avenir d'Apple. Il déclare auprès de Outside :

N'écartez jamais la quantité d'innovation qui peut être à l'avenir. Nous avons des choses qui se passent dans nos laboratoires et qui sont époustouflantes. Pour utiliser une analogie de baseball, nous en sommes aux premières manches.

L'interview est à retrouver en entière sur le site d'Outside Online. En ce qui concerne le magazine avec Tim Cook en Une, celui-ci est vendu qu'aux États-Unis (c'est bien dommage).