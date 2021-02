Un court métrage produit exclusivement à l'iPhone 12 Pro

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

2

Prenez un iPhone 12 Pro et vous pourrez réaliser un film au cinéma. C'est un peu ironique mais c'est tout de même ce qu'a voulu démontrer Apple à travers ce court métrage qui prouve tout le talent que possède ce téléphone en vidéo. Jugez par vous-même.

Publicité

L'iPhone 12 Pro bientôt dans le cinéma ?

Après avoir publié de superbes clichés sur son site officiel pour démontrer la qualité photo de ses iPhone 12, Apple continue sur sa lancée avec un court métrage d'une minute produit avec l'aide d'un seul iPhone 12 Pro. Cette vidéo disponible sur la chaîne YouTube d'Apple France met en scène un peintre en bâtiment qui pense venir faire son travail habituel mais qui se retrouve peintre "artiste" malgré lui.

Au-delà du scénario, on note effectivement la qualité exceptionnelle de l'iPhone 12 Pro en vidéo à tel point que si ce n'était pas préciser, on ne se douterait pas que la scène est filmée avec un smartphone. On note également la présence d'une deuxième vidéo qui est là pour vous montrer les coulisses du tournage et qui en profite pour prouver que c'est bien l'iPhone 12 Pro l'auteur de ces superbes images.