The Mandalorian : licenciée, Gina Carano ne sera pas dans la saison 3

Il y a 50 min (Màj il y a 39 min)

Julien Russo

Ce n'est pas toujours facile pour une société de production de voir l'un de ses acteurs être sous le feu des projecteurs pour des polémiques à répétition. Si chacun a une liberté d'expression, il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser, surtout quand on est suivi par plus d'un million de personnes. Lucasfilm vient de rompre sa collaboration avec l'actrice Gina Carano qui jouait Cara Dune dans The Mandalorian, elle avait fortement été critiquée par la communauté des fans de la série après une série de tweets insultants.

Gina Carano licenciée

C'est un coup dur pour The Mandalorian, alors que la saison 3 est en cours de réalisation, l'une des actrices du programme vient d'être licenciée après avoir publié plusieurs tweets insultants et complotistes sur l'élection présidentielle américaine.

Lucasfilm a annoncé dans un communiqué le licenciement de l'actrice : "Gina Carano n’est actuellement plus employée par Lucasfilm et il n’y a aucun plan pour elle dans le futur. Ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant des personnes en raison de leur religion et leur identité culturelle sont odieuses et inacceptables".

Ce qui est aujourd'hui reproché à Gina Carano c'est son comportement sur les réseaux sociaux. Fidèle partisante des Républicains et de l'ancien Président des États-Unis Donald Trump, Carano a publié une série de tweets qui ont énervé de nombreux fans de The Mandalorian. En effet, l'actrice a cumulé ces derniers mois des tweets concernant la fraude des élections américaines, sans réelles preuves, Gina Carano a accusé les démocrates d'avoir truqué les votes dans de nombreux États pour élire Joe Biden. Pire encore, alors que les États-Unis sont submergés de nouveaux cas de Covid-19, Gina Carano s'est ouvertement moquée des personnes qui portent un masque quand elles sortent de chez elle.



Si les tweets complotistes sur l'élection américaine n'ont pas plus interpellé que cela (puisque chacun a le droit d'avoir son opinion), c'est surtout le second point qui a le plus dérangé la société de production.

Ce qui a fait basculer la décision, c'est un post Instagram (qui a depuis été supprimé) sur le compte de l'actrice. Gina Carano a publié une comparaison qui expliquait qu'être Républicain aux États-Unis en 2021 c'était comme être juif à l'époque des nazie. Quelque chose qu'elle a probablement vu sur Twitter puisque les partisans de Donald Trump sont nombreux à se plaindre d'être discriminés à cause de leur opinion politique depuis l'attaque du Capitole.



Quoi qu'il en soit, le post a fait l'objet d'une multitude de signalements à Instagram et celui-ci est vite remonté jusqu'aux oreilles des dirigeants de Lucasfilm. Pour la société de production, ce énième post a été celui de trop et la rupture de contrat a été prononcé dans la foulée. Résultat, la saison 3 se fera sans Cara Dune la soldate rebelle qui aidait Mando !



