Apple propose de désactiver le verrouillage d'activation en ligne

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple a lancé une nouvelle façon pour les utilisateurs de désactiver plus facilement le verrouillage d'activation sur leur appareil. Comme de nombreux clients l'ont remarqué, il existe désormais une page dédiée sur le site Web d'Apple pour la gestion des demandes de verrouillage d'activation. Elle redirige sur iCloud et iForgot, la plateforme de la marque américaine qui permet de changer son mot de passe en cas d'oubli.

iForgot passe à la vitesse supérieure

Si vous n'avez jamais entendu parler du verrouillage d'activation, voici un rappel de son utilité :

"Localiser" inclut le verrouillage d'activation, une fonctionnalité conçue pour empêcher quiconque d'utiliser votre iPhone, iPad ou iPod touch en cas de perte ou de vol. Le verrouillage d'activation s'active automatiquement lorsque vous activez "Localiser". Publicité



Vous l'aurez compris, le verrouillage d'activation vous aide à protéger votre appareil, même s'il est tombé entre de mauvaises mains, et peut améliorer vos chances de le récupérer. Même si vous effacez votre appareil à distance, le verrouillage d'activation peut continuer à empêcher quiconque de réactiver votre appareil sans votre permission.



Seul problème, quand vous avez un "vieux" téléphone à la pomme que vous voulez vendre ou donner et que vous n'avez plus le mot de passe, il faut bien pouvoir le réinitialiser. Et pour cela, il faut notamment désactiver le verrouillage d'activation. Apple espère rendre ce processus plus facile et plus simple pour les utilisateurs. Et si vous avez toujours vos accès, vous pouvez tout de même passer par cette page pour débloquer l'appareil sans l'avoir entre les mains.

Sur son site, Apple explique aux utilisateurs que vous pouvez désactiver le verrouillage d'activation en vous connectant à votre compte iCloud ou en réinitialisant votre identifiant Apple. Le site Web fournit deux raccourcis.



Plus particulièrement, la page de support Apple permet aux utilisateurs de démarrer facilement une demande d'assistance pour le verrouillage d'activation. Les utilisateurs peuvent soumettre une demande sans contacter directement l'assistance Apple pour désactiver le verrouillage d'activation sur un appareil.



Bien évidemment, il faudra apporter une preuve de propriété qui inclut le numéro de série, IMEI ou MEID. Vos données seront effacées et cela ne fonctionnera pas si l'iPhone ou l'iPad est en mode perdu.



Pour le moment, le déblocage en ligne n'est disponible qu'aux USA, mais Apple devrait rapidement le déployer un peu partout dont en France. La firme se réserve d'ailleurs le droit de refuser de débloquer un appareil sans justification pour des raisons de sécurité.

