Pour Huawei, l’iPhone est le meilleur smartphone 5G

Enfin, malgré les lourdes sanctions américaines, Huawei n’abandonnera pas les smartphones, malgré la chute des ventes notamment en Europe où l’absence de services Google est visiblement un frein pour les consommateurs. Mais Zhengfei espère certainement lancer une gamme sous HarmonyOS prochainement et continue à négocier avec Joe Biden la levée de certaines restrictions.

Il est vrai que l’iPhone 12 a directement pris la tête des ventes de smartphones 5G à sa sortie en octobre 2020 et que les ventes sont au beau fixe avec des résultats records publiés il y a deux semaines.

De nombreux utilisateurs d'appareils haut de gamme en Europe utilisent des iPhones et la façon dont ces téléphones fonctionnent sur nos réseaux en Europe est en fait un signe que nous nous portons bien également. Le fait que les utilisateurs haut de gamme puissent utiliser pleinement l'iPhone 12 sur nos réseaux 5G en Europe témoigne de la qualité de nos réseaux. Cela aide à équilibrer les opinions envers Huawei en Europe.

Ren a ensuite félicité Apple pour sa domination du secteur «haut de gamme», arguant que son équipement réseau était une bonne chose pour les utilisateurs d'iPhone et pouvait influencer l'opinion sur Huawei qui n’a pas été épargné depuis les sanctions américaines .

La déclaration de Ren n’est pas si surprenante quand on se remémore que ce dernier confessait en 2019 qu’il achetait des iPhone pour sa famille . Le patron chinois tient Apple en grand respect, et même si l’on se doute qu’utiliser un iPhone lui permet de surveiller la concurrence, il réitère son affection pour le constructeur californien. Ren a fait l'éloge de l'iPhone 12 d'Apple comme étant le meilleur appareil de sa catégorie, tout en mettant en avant ses propres réalisations sur la 5G un peu partout dans le monde.

