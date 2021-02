Une promo sur l'Apple Watch 6 à 345€ (-20%)

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

La toute dernière montre connectée Apple Watch 6 se trouve actuellement en promotion chez Rakuten. Le revendeur qui a racheté PriceMinister il y a quelques années, propose la tocante la plus recherchée du moment à -20%. Soit 345€ au lieu de 429€.



L'Apple Watch Series 6 en promo

La nouvelle Apple Watch 6 affiche désormais un excellent rapport qualité / prix. Alors que la montre 2020 propose le tout nouveau capteur d'oxygène dans le sang, elle améliore aussi la luminosité de l'écran always-on ainsi que quelques détails comme l'altimètre ou la finition. Elle est bien évidemment dotée des mêmes fonctionnalités que la Series 5 avec l'ECG, le GPS, la détection de chutes, le suivi du rythme cardiaque, etc. Sans oublier une puce S6 qui est bien plus véloce. De quoi garder la tête du secteur avec plus de 100 millions d'utilisateurs.

Toujours plus saine, plus active et plus connectée.



Voici quelques caractéristiques de l'Apple Watch 6 mises en avant par Apple.

L'oxymètre

L’Apple Watch Series 6 intègre un nouvel outil composé d’un capteur et d’une app qui vous permet de vérifier à tout moment votre taux d’oxygène dans le sang ou d’activer des mesures qui seront effectuées en arrière-plan, grâce à un nouveau capteur de taux d’oxygène dans le sang se compose de quatre ensembles de LED et de quatre photodiodes.

Les LED vertes, rouges et infrarouges projettent la lumière sur les vaisseaux sanguins de votre poignet, tandis que les photodiodes mesurent la quantité de lumière renvoyée. Des algorithmes pointus calculent ensuite la couleur exacte de votre sang, qui indique le volume d’oxygène présent.

ECG

Avec l’app ECG, l’Apple Watch Series 6 est capable de générer un examen qui correspond à un électro­cardio­gramme à une dérivation. C’est une véritable prouesse pour un appareil portable, qui permet de transmettre des données cruciales à votre médecin et de vous apporter une absolue sérénité.

Il suffit de toucher la Digital Crown pendant 30 secondes pour générer un tracé d’ECG. L’app ECG indique si votre rythme cardiaque montre des signes de fibrillation auriculaire – forme grave d’arythmie cardiaque – ou si le rythme est sinusal, ce qui signifie que votre cœur bat à un rythme régulier.

Sommeil

Pour être en bonne santé, il est essentiel de dormir le temps qu’il faut : ni trop, ni trop peu. La nouvelle app Sommeil vous aide à mettre en place une routine d’endormissement et à suivre l’évolution de votre sommeil au fil des nuits.

Forme

Gardez une motivation toujours intacte et suivez vos données d’entraînement avec une précision record, que ce soit dans l’eau, à la salle de sport ou très loin des sentiers battus. Avec la Series 6, l’Apple Watch est à son zénith. Pour vous permettre d’atteindre le vôtre.