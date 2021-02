Apple valide un brevet qui évoque les écrans 120 Hz

Bien évidemment cet écran serait déclinable sur iPad et Apple Watch qui ont déjà des taux variables, mais auss d'autres futurs nouveaux produits d'Apple. Espérons que cette année soit la bonne pour l'iPhone. Source

S'il y a bien une chose que la plupart des fans de la pomme attendent avec impatience c'est le taux de rafraîchissement variable (120 Hz) sur iPhone. À l'heure actuelle, les iPad Pro en profitent depuis 2018 mais surtout, tous les concurrents sous Android disponibles sur le marché au même prix que l'iPhone et même parfois moins chers le proposent. Avec la sortie de l'iPhone 12 cette année, le rafraîchissement 120 Hz manque toujours à l'appel mais il se pourrait bien que l' iPhone 13 propose enfin cette fonctionnalité. En effet, un tout nouveau brevet signé Apple déposé en mars 2020 vient d'être validé en personne par l'Office américain des brevets. À l'intérieur, on retrouve plusieurs informations autour d'un type d'écran pour iPhone.

