Un concept d'écran "always-on" sur iPhone 13

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

2

Ces derniers jours, les rumeurs concernant l'iPhone 13 tournent surtout autour de la technologie d'écran. Depuis plusieurs générations, les utilisateurs attendent l'arrivée d'un taux de rafraichissement plus élevé afin d'améliorer le confort des jeux et des vidéos. Mais l'arrivée très probable d'une dalle LPTO OLED comme sur Apple Watch n'est pas la seule utilité. Il est également possible de diminuer le taux au maximum, soit 1 image par seconde, afin de garder l'écran toujours allumé avec des informations importantes comme l'heure, le prochain rendez-vous ou encore le pourcentage de batterie.

Si Android le propose depuis longtemps sur les Samsung par exemple, voilà un concept qui tente d'aller plus loin sur les prochains iPhone 13.

Un joli concept d'écran toujours allumé sur iPhone 13

Rappelons tout d'abord ce que nous avions partagé en fin de semaine dernière à propos de l'affichage en mode veille.



L'affichage "Always-On" de l’iPhone 13 ressemble essentiellement à un écran de verrouillage atténué. L'horloge et la charge de la batterie sont toujours visibles. Les notifications semblent être affichées à l'aide d'une barre et d'icônes. À la réception, la notification apparaîtra normalement sauf que l'écran ne s'allumera pas entièrement afin de préserver l'autonomie.

C'est de cette base que le Youtuber "A Better Computer" est parti pour réaliser un concept plutôt original sur la façon dont Apple pourrait offrir un affichage permanent sur l'iPhone 13.



De manière pédagogique, le concept dévoile d'abord une «maquette paresseuse», puis une «une maquette légèrement moins paresseuse», un concept «conservateur» et enfin un aperçu de ce à quoi un écran plus complet pourrait ressembler avec des widgets.



Bien évidemment, il est difficile de dire si Apple va offrir autant de choses à l'écran, d'autant que rentrent en jeu ici l'autonomie et la confidentialité. Mais c'est une vision assez audiacieuse et pourtant plausible de l’utilisation d'un écran always-on sur iPhone 13 (parfois appelé iPhone 12S).



Regardez la vidéo du concept et partagez votre avis dans les commentaires :