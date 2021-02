Une étude affirme que Disney+ sera le leader du marché en 2026

Julien Russo

La croissance de Disney+ ne cesse d'impressionner les analystes et même le groupe Disney. Alors que la prévision d'atteindre les 60-90 millions d'abonnés était fixée d'ici 2024, finalement le service de streaming vient d'exploser cet objectif en seulement 1 an et 1 mois et demi de disponibilité. Si Disney+ continue sur sa lancée, le service pourrait bientôt être le premier du marché !

Disney+ bientôt devant Netflix ?

Grâce à ses licences et son prix inférieur à 10€, Disney a utilisé la bonne stratégie pour attirer rapidement une masse de nouveaux abonnés. Le groupe vient de pulvériser 3 ans à l'avance son objectif initial, ce qui montre que le service de streaming pourrait très rapidement aller encore plus haut et dépasser Netflix qui est à la tête du marché depuis de nombreuses années.

Selon Digital TV Research, Disney+ pourrait être le futur leader mondial de la SVOD dès l'année 2026, avec l'arrivée de l'option Star qui va ajouter une multitude de contenus pour adultes, Disney va réussir à capter un nouveau public qui n'avait pas trouvé d'intérêt dans le catalogue actuel.



Si l'étude est optimiste, elle apporte aussi des prévisions dans les chiffres. Le cabinet d'études voit en 2026 un nombre d'abonnés atteignant 294 millions pour Disney+, contre 286 millions pour Netflix. Vous l'aurez compris, la firme de Reed Hastings ne sera pas loin, mais sera reléguée à la deuxième position, un coup dur avec tout l'investissement effectué chaque année dans les créations originales !

Attention tout de même à un point : la rentabilité. Disney+ possèdera plus d'abonnés que Netflix, mais le service ne sera pas plus rentable. Il faut dire que l'atout de Netflix c'est de convaincre des millions de personnes à investir dans des forfaits Standard et Premium qui sont à plus de 10€ par mois.

Ce talent, peu de services de streaming l'ont, puisqu'il faut que le catalogue soit d'une attractivité optimale avec de nombreux programmes exclusifs.

Digital TV Research voit une rentabilité à la hauteur de 40 milliards de dollars pour Netflix contre 21 milliards de dollars pour Disney+. Une énorme différence, mais rien n'empêche le groupe de Mickey de proposer des forfaits plus coûteux dans un avenir proche, après tout ça a déjà commencé avec la petite augmentation tarifaire pour l'ajout de "Star".

En ce qui concerne le Royaume-Uni et la France, le cabinet d'étude affirme que ce sont deux pays où Disney+ va connaitre beaucoup de croissance d'ici les prochaines années. À l'heure actuelle, le service de streaming possède 2,9 millions d'abonnés en France, ce chiffre devrait évoluer à 8,6 millions en 2026. En ce qui concerne nos amis anglais, le nombre d'abonnés devrait être multiplié par deux, là-bas aussi Disney+ à la côte !

Et la concurrence ?

Il n'y a pas que Disney+ et Netflix sur le marché du streaming, on retrouve aussi l'un des meilleurs : Amazon Prime Vidéo. Le service du géant de Seattle a compris tous les codes pour attirer de nouveaux abonnés. Créations originales en masse, contenus en 4K, prix particulièrement accessibles, intégration d'un accès dans l'abonnement Prime, de nombreux ajouts réguliers, une disponibilité sur de nombreux supports... Tout ce travail qui perdure depuis de nombreuses années devrait permettre à Prime Vidéo d'atteindre les 184 millions d'utilisateurs en 2026.

Du côté de HBO Max, le service devrait être présent dans de nombreux autres pays dans 5 ans, mais toujours avec un tarif au prix d'un Netflix Premium. Sans surprise, HBO Max sera en recul des concurrents avec 50 millions d'abonnés, ce qui reste malgré tout rentable vu le prix de l'abonnement !

En dernière position, on retrouve Apple TV+ qui devrait compter que 11 millions d'abonnés, soit une très faible part de marché. La seule solution pour que les choses évoluent positivement pour le service de streaming d'Apple, c'est de créer un vrai catalogue avec des achats massifs de séries et films déjà distribués.







