Jaguar sera 100% électrique dès l'année 2025

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

On ne présente plus le célèbre constructeur de voitures de sport et de luxe britannique du nom de Jaguar tant ce dernier est connu mondialement. Il faut savoir que comme la plupart de ses concurrents, la firme veut conforter sa présence sur le marché de l'électrique, et même aller plus loin.



Car oui, dans un communiqué de presse récent, le constructeur annonce son plan de relance Reimagine, et dans ce dernier, il est annoncé que la motorisation passera en 100% électrique dès 2025.

Jaguar veut miser totalement sur l'électrique

À l'heure actuelle, le constructeur automobile Jaguar ne possède qu'un seul et unique véhicule électrique, le I-Pace, il semblerait que la firme veule rapidement changer de statut. En effet, elle vient de dévoiler son plan de relance Reimagine dans lequel elle affirme vouloir être à 100% électrique.



Il faut dire que depuis 2009, Jaguar navigue sous le pavillon de Tata, compagnie indienne de fabrication de véhicules, qui a certainement du aider pour cette prise de position. Pour arriver à cet objectif, le constructeur va débourser 2,5 milliards de livres par an, ce qui devrait grandement aider pour le développement et l'élaboration de technologies.



De notre côté, on a déjà hâte de voir ce que ce nouveau plan va donner !