Le jeu SP!NG sortira le 5 mars sur Apple Arcade

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

Le service Apple Arcade accueillera prochainement un nouveau jeu du nom de SP!NG qui est à ranger dans la catégorie "puzzles". Reposant sur le timing, SPING a été créé par les développeurs de No Way Home, un titre déjà disponible sur la plateforme.



Regardez le trailer vidéo du studio SMG :

SP!NG : un casse-tête original

Dans SP!NG, point de zombie ou de monstre, il s'agit d'un monde zen qui requiert simplement de l'habileté. Avec un gameplay en une touche façon Badland, vous devrez traverser des centaines de niveaux uniques qui pourront évoluer au fur et à mesure que vous progresserez et obtiendrez de nouveaux thèmes qui modifient l'apparence et les sensations de votre expérience.



Le but est de faire progresser un petit bidule qui est capable de se ferrer sur certains éléments et se placer en quelque sorte en orbite, attendant votre prochaine action pour repartir de plus belle.



Pour ceux qui veulent aller plus loin, il est également possible de gagner des personnages et de déverrouiller des modes plus difficiles en réalisant des sans-fautes sur les différents parcours.



Caractéristiques :

Plus de 150 niveaux (et bien d'autres à venir)

Des défis quotidiens

6 thèmes

50 personnages à déverrouiller

Uniquement prévu pour les abonnés Apple Arcade. Sortie prévue le 5 mars.

Télécharger le jeu SP!NG