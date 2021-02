Omdia confirme l'iPhone pliable de 7 pouces avec Apple Pencil

Il y a 3 heures

Alban Martin

Apple pourrait lancer un iPhone pliable avec un écran OLED de 7 pouces et un support Apple Pencil dès 2023, selon le cabinet de recherche technologique mondial Omdia.



Une rumeur qui n'est pas très surprenante au vu des informations que l'on a pu relayer dernièrement.

L'iPhone pliant est en bonne voie

Dans une analyse citée par la société de recherche en investissement EqualOcean, Omdia prédit qu'Apple lancera son iPhone pliable en 2023. L'appareil aurait une taille d'affichage comprise entre 7,3 et 7,6 pouces avec la technologie OLED.



Omdia y ajoute le support du stylet Apple Pencil, exactement comme ce qu'indiquait MyDrivers. Ces derniers parlaient même d'un Apple Pencil Mini.



La prise en charge de l'Apple Pencil sur l'iPhone a été annoncée à plusieurs reprise depuis quelques années, mais la fonctionnalité ne s'est jamais concrétisée. Malgré cela, la logique voudrait que l'iPhone pliable serait de la même taille qu'un iPad Mini, et donc compatible avec l'Apple Pencil. Une manière de ne pas contredire Steve Jobs qui martelait que l'iPhone devait s'utiliser à un doigt et non avec un stylet.



L'Apple Pencil excelle dans les tâches d'illustration, d'écriture manuscrite et de productivité qui nécessitent un contrôle précis. Avec un écran dit presque aussi grand que l'iPad mini‌, il existe certainement des cas d'utilisation beaucoup plus intéressants.

Le rapport reflète les spéculations précédentes en ce qui concerne la technologie d'affichage. Selon les rumeurs, l'iPhone pliable d'Apple serait doté d'un écran OLED signé Samsung.



En janvier, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu'Apple testait des iPhones pliables avec une gamme de tailles d'écran. Un rapport récent du site Web taïwanais Economic Daily News a affirmé que deux prototypes d'iPhones pliables avaient passé des tests internes et que l'appareil pourrait être lancé fin 2022 ou 2023. Pour Prosser, le design est même figé.



Les rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur un ‌‌iPhone‌‌ pliable remontent à 2016, et la société a déposé un nombre important de brevets liés à un ‌iPhone‌ Fold. Décidément, les prochaines années risquent d'être folles avec les AirTags, les casques AR/VR, l'Apple Car et l'iPhone Fold.