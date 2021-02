Une batterie MagSafe en préparation chez Apple ?

Il y a 19 min (Màj il y a 8 min)

Alexandre Godard

Réagir

Apple a dévoilé sa technologie MagSafe lors de la sortie de l'iPhone avec quelques accesoires compatibles. Il est donc assez facile de comprendre que la pomme va développer toute une gamme autour de ce nouveau système de recharge dans les années à venir à commencer par une batterie externe MagSafe.

Publicité

Apple nous prépare une batterie de poche MagSafe ?

Les développeurs ont en ce moment même l'accès à la deuxième bêta d'iOS 14.5 et visiblement certaines informations nous en apprennent plus sur la fameuse batterie MagSafe. Un développeur du nom de Steve Moser s'est aventuré dans le code de la bêta et a repéré quelque chose.

Photo d'une batterie MagSafe Power Bank (non homologuée par Apple)

Publicité



Selon lui, il y figure deux mentions à savoir "Mobile Charge Mode" et "Battery Pack". Pour Steve Moser, cela ne fait aucun doute, Apple a bien l'intention de proposer dans un futur plu ou moins proche un accessoire qui ne serait autre qu'une petite batterie de poche MagSafe que l'on peut placer au dos de notre iPhone pour le recharger à tout moment et en déplacement. Il indique également qu'elle pourrait recharger l'iPhone jusqu'à 90% et non 100% dans le but d'améliorer la vitesse de recharge mais aussi préserver la batterie.



New ‘Mobile Charge Mode’ in iOS 14.5 beta 2 for an as-yet-unannounced ‘Battery Pack’ and not a case presumedly because it uses MagSafe for charging iPhone 12 devices. Also interestingly it keeps your iPhone charged to 90% for ‘battery efficiency’. https://t.co/CPZXkBXkEc pic.twitter.com/jHHrrz4Qir — Steve Moser (@SteveMoser) February 16, 2021





La rumeur autour d'une batterie MagSafe avait déjà vu le jour il y a quelques semaines mais ces dernières informations semblent valider le projet. Il ne reste plus qu'à patienter et voir si la pomme sortira ce produit dans les mois à venir ou s'il va falloir attendre la sortie de l'iPhone 13 pour en entendre parler officiellement.