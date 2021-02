Le jeu de société Fury of Dracula est de sortie sur iOS

Le dernier jeu de société porté sur nos iPhone et iPad s'appelle Fury Of Dracula, un titre signé des spécialistes du genre, Games Workshop. Plébiscité dans les pays anglophones, Fury of Dracula propose aux joueurs d'empêcher le célèbre vampire d'étendre son pouvoir dans toute l'Europe.



Après une longue phase de bêta, Dracula vient planter ses canines dans un jeu spécialement conçu pour les écrans tactiles. Fury of Dracula a été publié pour la première fois en 1987 par Games Workshop.



Voici la bande-annonce de Fury of Dracula: Digital Edition :

Comment jouer à Fury of Dracula ?

Si vous n'avez jamais joué à ce jeu de société, voici ce qu'il faut savoir.



Basée sur la 4e version du jeu, cette adaptation vous permet de revivre ce jeu emblématique d'horreur gothique et de déduction qui met l'accent sur les mouvements cachés et le travail d'équipe, les chasseurs (Dr. Abraham Van Helsing, Dr. John Seward, Lord Arthur Godalming, et Mina Harker) devant coordonner leurs mouvements pour fermer le filet sur Dracula. Les joueurs se déplacent à tour de rôle à travers l'Europe, Dracula se déplaçant en secret alors qu'il augmente son influence. Dracula a une foule de trucs et de pièges dans ses manches, pour se tromper et se cacher des chasseurs - mais les chasseurs sont également armés de nombreux outils pour l'en empêcher.



Chaque chasseur propose une nouvelle façon de jouer, avec des statistiques et des capacités uniques pour les aider à lutter contre ce mal. Dracula lui-même a une gamme de pouvoirs impies à invoquer, lui permettant de transformer et de captiver les humains, ainsi que de se transformer en chauve-souris ou en brouillard afin d'échapper aux chasseurs.

Une fois que les chasseurs et Dracula se sont finalement affrontés, un combat sanglant et horrible s'ensuit. Personne n'est en sécurité alors que Dracula s'en prend à ses poursuivants et que les chasseurs se battent contre le comte inhumain et immortel. Doté d'un système de combat basé sur des cartes qui récompense les choix bluffants et tactiques, il n'y a pas deux affrontements identiques.

Une adaptation complète du jeu de société

Pour vous aider, les développeurs ont prévu des didacticiels détaillés qui vous guident pour commencer votre chasse avec toutes les cartes en main.



Du côté de la réalisation, Games Workshop a recréé le jeu de plateau emblématique dans les moindres détails. Les animations sont vraiment réussies et donne une nouvelle dimension. Ce sentiment est renforcé par la bande-son qui ne manquera pas de vous faire frissonner.



Enfin, plusieurs modes sont proposés pour se battre contre l'IA, faire équipe avec des amis localement ou mener la chasse mondiale avec jusqu'à cinq joueurs dans des batailles en ligne.



A vous de jouer pour 5,49€ sans achat intégré supplémentaire.







Télécharger le jeu Fury of Dracula