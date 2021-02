Raccourcis peut prendre une capture, bloquer l’orientation et le réseau

Depuis sa première bêta, iOS 14.5 nous a surpris avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont celle pour déverrouiller l'iPhone à l'aide de l'Apple Watch quand on porte un masque, ou encore la modification du lecteur de musique par défaut pour Siri. Avec la sortie d'iOS 14.5 bêta 2 hier soir, Apple a notamment ajouté de nouvelles actions à l'application Raccourcis pour prendre des captures d'écran, changer le verrouillage d'orientation et même changer le mode de données cellulaires.

Raccourcis s’améliore avec iOS 14.5

Capture d’écran

Avec la nouvelle action «Prendre une capture d'écran», le système prend rapidement une capture d'écran afin que vous puissiez l'enregistrer dans votre photothèque, l'envoyer à une autre application, modifier sa résolution ou effectuer toute autre interaction que l'application Raccourcis propose aux utilisateurs.



Les raccourcis tiers que l’on trouve sur Internet nécessiteront toujours l'autorisation de l'utilisateur avant de prendre une capture d'écran en raison de problèmes de confidentialité.

Verrouillage d’orientation

Une autre nouvelle action intéressante est «Verrouillage d'orientation», qui, comme son nom l'indique, permet à l'application Raccourcis d'activer et de désactiver le verrouillage d'orientation de l'écran. L'action peut soit basculer l'option de verrouillage d'orientation à chaque fois que vous la déclenchez, soit agir comme un réglage pour toujours activer ou désactiver l'option. Vous pouvez, par exemple, activer le verrouillage de l'orientation chaque fois que vous ouvrez une application spécifique.

Le mode de données cellulaire

Enfin, iOS 14.5 est également livré avec une nouvelle action de raccourci qui permet aux utilisateurs de basculer entre les modes de données cellulaires à l'aide de l'application. L'action «Mode voix et données» offre des options pour définir le réseau par défaut sur 5G, 5G Auto, 4G et 3G (ce dernier n'est disponible que sur les modèles d'iPhone sans 5G).



Il est donc possible de créer une automatisation qui modifie le réseau à une heure spécifique de la journée ou à un emplacement spécifique.



Nous avions d’ailleurs proposé un raccourci pour changer automatiquement le fond d’écran sur ce principe.

Autres nouveautés d’iOS 14.5 bêta 2

En plus des nouvelles actions de raccourci, iOS 14.5 bêta 2 comprend également des modifications pour l'application Musique et ajoute plus de 200 nouveaux emoji. La deuxième version bêta d'iOS 14.5 est actuellement disponible pour les développeurs et devrait être diffusée aux utilisateurs inscrits au programme bêta publique plus tard cette semaine.