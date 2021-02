La marque Throwboy propose des plaides et oreillers Apple

Apple est une marque qui fait vendre et certains designers l'ont bien compris. La marque Throwboy met en vente sur son site des plaides, oreilles, mini oreillers aux couleurs d'Apple.

Un oreiller et un plaide Apple ça vous tente ?

Si vous cherchez un objet aux couleurs d'Apple que vous ne possédez pas encore, la marque Throwboy va sûrement vous plaire. Elle vient de mettre en vente plusieurs articles parmi lesquels on retrouve des oreillers, des "oreillers de poche" et même des couettes (plaides) avec un design qui rappelle certains logos ou certains objets de la marque à la Pomme.



Premièrement vous avez les couettes/plaides. Au niveau du design nous retrouvons trois modèles dont le Macintosh, le logo du Finder et une cassette. Chaque modèle est vendu 46.99 $.

Ensuite nous avons les coussins de taille normale en "3D", autrement dit avec un design recouvrant toute la surface. Là encore niveau design on retrouve le Macintosh mais il y a du nouveau comme l'iPhone 1er du nom ou l'iPod Nano. Un oreiller vous coûtera la somme de 39.99 $.

Pour finir, le petit dernier, le plus mignon du site fait son apparition sous le nom "d'oreiller de poche". Avec sa petite taille qui tient dans la main, il risque de vous faire craquer. À noter qu'il n'y a pas que sa taille qui est petite car pour vous procurer ce modèle, il vous suffira de débourser 14.99 $.



