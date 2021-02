Le réseau social Clubhouse compte déjà 8 millions de téléchargements

Club House est un réseau social alternatif qui est disponible depuis un certain temps maintenant. Présenté par nos soins il y a quelques semaines, il a depuis été mis sous le feu des projecteurs grâce à son concept élitiste ainsi que par ses utilisateurs VIP. Twitter et Facebook travaillent même sur des concurrents à l'application.

Un nouveau rapport souligne que Clubhouse, qui est exclusif à l’iPhone, a déjà été téléchargé 8 millions de fois sur l'App Store.

Clubhouse est déjà très connu

D'après les données du cabinet d'études App Annie, l'application Clubhouse a atteint 8,1 millions de téléchargements sur l'App Store le 16 Février 2021. A titre de comparaison, l'application avait enregistré 3,5 millions de téléchargements de 1 Février 2021. L’étude révèle que l'application est devenue extrêmement populaire au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, au Brésil et en Turquie.



Ce regain d’intérêt serait lié à plusieurs influenceurs et les personnalités qui s’y sont inscrites. Par exemple, le fondateur de Tesla Elon Musk et le PDG de Facebook Mark Zuckerberg ont créé un compte Clubhouse. D'autres célébrités ont également indiqué utiliser la nouvelle application qui vise les CSP+.

Si vous ne l'avez jamais entendu parler de Clubhouse, c'est un réseau social entièrement basé sur des conversations audio. Les utilisateurs peuvent créer et rejoindre des groupes où plusieurs personnes parlent en temps réel, ce qui peut être comparé à certains égards à un podcast en direct. Il n'y a pas d'autres moyens d'interaction et les conversations ne sont pas enregistrées, ce qui signifie que vous ne pouvez pas écouter une conversation qui est déjà terminée.



Ces chiffres sont encore plus impressionnants si l'on considère que Clubhouse est une application iPhone seule et il faut une invitation - qui peut aussi être l'une des raisons pour lesquelles l'application est devenue si populaire, puisque les gens sont généralement curieux.



Si vous êtes intéressé par Clubhouse, vous pouvez télécharger l'application gratuitement sur l'App Store et réserver votre nom d'utilisateur jusqu'à ce que vous obteniez une invitation d'un ami.

