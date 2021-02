Le don d’Apple a permis 15 millions de tests COVID-19

Alban Martin

Le don de 10 millions de dollars d'Apple à COPAN Diagnostics a conduit à l'expédition de plus de 15 millions de tests COVID-19 à travers les États-Unis, selon un communiqué de presse d'Apple.

Apple contribue aux tests COVID-19

Le chef de l'exploitation de la firme, Jeff Williams, a déclaré que la société était fière de son financement continu pour soutenir les travailleurs du secteur de la santé en première ligne qui luttent contre la pandémie aux États-Unis.

Nous sommes fiers que notre fonds de fabrication de pointe soutienne des entreprises comme la COPAN qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le COVID-19 et aident les professionnels de la santé et les communautés à travers le pays. Publicité

Apple explique qu'elle continue de travailler avec COPAN et plus d'une douzaine d'autres entreprises pour trouver des moyens nouveaux et innovants d'augmenter la production de tests COVID-19 en développant de nouvelles machines dans les installations de la COPAN en Californie du Sud.



Le Advanced Manufacturing Fund d'Apple est «conçu pour favoriser et soutenir la production innovante et les emplois hautement qualifiés». L'investissement d'Apple dans le fonds représente jusqu'à présent plus de 1,3 milliard de dollars et soutient 450 000 emplois de fournisseurs dans les 50 États.