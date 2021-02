Epic Games se voit rejeter sa plainte contre Apple au Royaume-Uni

C'est un coup dur pour Epic Games, l'entreprise y avait mis tellement de détermination, avait apporté une masse d'arguments et un dossier en béton, mais l'éditeur de Fortnite voit sa plainte rejetée au Royaume-Uni. Le juge qui a pris en charge l'affaire estime que la poursuite contre Apple doit rester aux États-Unis, cependant la plainte contre Google reste pertinente.

Premier échec pour Epic Games

Depuis plusieurs mois, l'éditeur de Fortnite a pris la décision d'attaquer Apple à l'international, on a eu l'occasion de voir des poursuites judiciaires en Australie, au Royaume-Uni et même devant la Commission européenne ! La stratégie d'Epic Games a rapidement été comprise par les spécialistes du monde entier, l'entreprise cherche à obtenir une condamnation à l'étranger pour son procès aux États-Unis, puisque celui-ci est bien plus symbolique que tous les autres. Il s'agit du pays natal d'Apple et du premier qui a été lancé (dans la foulée après la suppression de Fortnite sur l'App Store).



Malheureusement pour Epic Games, tout n'a pas marché comme souhaité. Un juge du Royaume-Uni a informé l'entreprise que la plainte déposée dans le pays ne peut être recevable. Le motif est un peu surprenant puisque celui-ci explique qu'il est préférable que le procès entre Apple et Epic Games reste sur le sol américain !

Cependant, fait assez incompréhensible, ce même juge a avoué qu'il était pertinent de maintenir la plainte contre Google, sans aucune raison.

Résultat, Epic pourra combattre le Play Store au Royaume-Uni, mais pas l'App Store.

Pour l'instant, seul Epic Games a réagi à cette déclaration, choisissant de ne pas critiquer cette décision, l'entreprise a réaffirmé sa détermination à faire tomber les deux géants californiens :

Nous sommes inébranlables dans notre engagement à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles d’Apple et de Google et nous continuerons à nous battre pour une distribution plus équitable des applications au niveau mondial

Epic Games va continuer son combat contre Apple et Google dans les pays où sa plainte a été acceptée. L'éditeur de Fortnite annonce se battre contre les règles absurdes de l'App Store et du Play Store qui nuisent à la concurrence. L'entreprise conteste également la commission de 30% des deux stores qui est représentée comme un abus de la position dominante dans les plaintes déposées.



