Assemblée des actionnaires : Tim Cook a parlé Covid-19, des règles de l'App Store...

Comme chaque début d'année, Apple réalise une assemblée des actionnaires pour parler des différents sujets autour de l'entreprise. Pour ce grand rendez-vous, Tim Cook a abordé plusieurs thématiques comme la gestion de l'entreprise en pleine pandémie, les règles de l'App Store qui sont contestées par Epic Games, des Apple Store... Une multitude d'informations !

De nombreux investisseurs ont été conviés à échanger avec Tim Cook autour des interrogations qu'ils avaient sur la gestion d'Apple en cette période difficile et incertaine.

Normalement, l'assemblée a lieu dans le Steve Jobs Theater, mais vu la situation actuelle avec la pandémie qui ne cesse de se répandre aux États-Unis, l'Apple Park a décidé de faire comme les récents Apple Event : tout en virtuel. C'est à travers une conversation vidéo que le CEO d'Apple a répondu aux questions et préoccupations des investisseurs d'AAPL.



Le début de la discussion a été un résumé assez court de l'activité d'Apple l'année dernière. La firme a réalisé des résultats spectaculaires avec un trimestre record à plus de 100 milliards de dollars. Bien évidemment, les investisseurs ont tous applaudi cette incroyable performance qui a permis de faire décoller l'action AAPL en bourse seulement quelques heures après la publication des résultats financiers.



Tim Cook a répondu à plusieurs questions autour du télétravail. La majorité des salariés de l'Apple Park et des autres bureaux aux États-Unis travaille depuis près d'un an depuis chez eux. Il a fallu changer l'organisation, s'adapter à ce nouveau mode de travail, qui n'est pas toujours simple à gérer.

Le CEO déclare :

Nous sommes principalement isolés depuis le mois de mars de l'année dernière. Nous avons près d'un an d'avance, et je vous dirais que nous apprenons encore de nouvelles choses. Je dirais que je suis impressionné par nos équipes et leur résilience. Le fait que nous ayons eu cette remarquable série d'innovations et de créativité l'année dernière témoigne de leur travail, entrepris pendant une période vraiment difficile. Il est très avantageux de réunir les équipes au bureau, mais lorsque la pandémie a rendu impossible le maintien du statu quo, nous avons innové et nous nous sommes adaptés. Parfois, nous avons trouvé des moyens plus nombreux et plus efficaces de collaborer entre les équipes et d'atteindre nos clients virtuellement. Je pense toujours que rien ne remplace les réunions en face à face, mais nous avons également constaté que certaines choses fonctionnent vraiment bien de manière virtuelle. Nous avons profité de cette période inhabituelle pour remettre en question le statu quo. Nous développons de nouvelles compétences, capacités et flexibilité qui nous serviront incroyablement bien à long terme. Malgré une pandémie mondiale, nous avons connu l'une des années les plus prolifiques de notre histoire, avec des événements de lancement virtuels qui nous ont permis de partager avec le monde entier notre plus forte gamme de produits. Et en même temps, nous avons utilisé nos compétences pour soutenir nos communautés en période de besoin.

En ce qui concerne le service de streaming Apple TV+, le CEO d'Apple reste très optimiste quant à l'avenir de celui-ci. Même s'il rencontre des difficultés face à des concurrents toujours plus féroces en termes de contenus, Cook maintient sa confiance envers ses équipes :

L'App Store est visé par un scandale imminent avec les différents procès que lance Epic Games aux quatre coins du monde. Cependant, Tim Cook rappelle que si la boutique d'applications d'Apple en est là aujourd'hui c'est grâce à des règles qui lui ont permis de livrer une véritable révolution. Le CEO décrit l'App Store comme un "miracle économique" pour des millions de professionnels du développement d'applications.

En un peu plus d'une décennie, l'App Store a livré une révolution logicielle pour les utilisateurs et un miracle économique pour des millions d'entrepreneurs, de créateurs, de petites entreprises et de grands développeurs prospères. Notre objectif est maintenant de poursuivre le succès de l'écosystème de l'App Store et de le rendre encore plus fort grâce à des efforts comme le programme pour les petites entreprises de l'App Store.

Tim Cook a ensuite abordé la situation des Apple Store à travers le monde. Les boutiques sont au premier plan de cette crise sanitaire, chaque équipe est en contact permanent avec une multitude de clients par jour, le risque d'infection à la Covid-19 est particulièrement important. Malgré toutes ces inquiétudes, les équipes en Apple Store restent soudées et savent s'adapter dans cette période difficile.

Nos incroyables équipes de vente au détail ont été innovantes, agiles et adaptatives tout au long de COVID-19. Notre toute première priorité est d'assurer la sécurité et la santé de tous afin que nous puissions continuer à servir nos clients de toutes les manières. Nous sommes impatients de rouvrir nos magasins dans plus d'endroits.

Au-delà d'Apple, Cook a répondu aussi à des questions d'actualités. Le Texas a été touché par une vague de froid historique, ce qui a provoqué de graves coupures d'électricité dans tout l'État, mais aussi des coupures d'eau potable. Nous avons pu voir aux informations plusieurs reportages montrant des centaines de voitures se rendre à des points de retraits pour récupérer de la nourriture et des packs de bouteilles d'eau.



Cette situation a été extrême et a provoqué plusieurs morts. Tim Cook affirme la volonté d'Apple de faire un don pour aider les personnes qui ont été touchées par cette catastrophe :

Je pense que la première priorité de tout stimulus devrait être d'aider les gens. Bien que je ne sois pas économiste ou prévisionniste, il est essentiel de s'assurer que les gens obtiennent du soutien pendant des moments difficiles comme celui-ci. La priorité devrait être un stimulant qui aide les gens et jette les bases d'une croissance économique équitable. Pour voir tant de gens perdre de l'électricité ou l'accès à de l'eau potable, la dévastation est très réelle, au même titre que ce que vous voyez de certains tremblements de terre ou ouragans. Les événements météorologiques extrêmes comme celui-ci ne font que devenir plus fréquents. À plus long terme, je pense qu'il sera absolument crucial de nous assurer que nous avons les systèmes les plus solides possibles en place pour limiter les dommages que ces événements peuvent causer. De la prévention et de la planification prospective aux efforts de secours sur le terrain, en passant par les investissements dans des systèmes énergétiques à parts égales renouvelables et résilients.

Après une année 2020 extraordinaire (grâce au télétravail qui a boosté les ventes de Mac et d'iPad), Apple espère que 2021 va être synonyme de poursuite du succès !

Je ne vois pas tant d'obstacles que d'opportunités. Ne vous y trompez pas, ce sont des opportunités que nous devrons gérer de manière créative, intelligente et diligente en tant qu'entreprise. Nous ne les tenons pas pour acquis. Vraiment, nous sommes excités à leur sujet.

En regardant les gammes de produits, je ne pense pas que nous n’ayons jamais eu un meilleur ensemble de produits avec un plus grand potentiel futur. Que vous regardiez la première génération d'iPhones 5G, le potentiel impressionnant de la puce M1 entre les mains de nos utilisateurs, la capacité remarquable de l'Apple Watch à veiller sur votre santé, et la façon dont tous ces appareils sont profondément intégrés au logiciel qui les donne vie, et un portefeuille croissant de services que nos utilisateurs aiment et dont dépendent.

Il y a près d'un an, au début de la pandémie de COVID-19, j'ai dit que je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un environnement plus difficile dans lequel nous avons exploité Apple en tant qu'entreprise. Mais un an plus tard, je pense que vous devez faire une pause et dire "wow". La mesure dans laquelle toutes nos équipes du monde entier se sont rassemblées, se sont rapprochées de l'équation, se sont aidées mutuellement à travers elle, je ne pense pas que vous puissiez espérer plus que cela et vous ne pourriez certainement pas le demander.

Après l'année que nous avons tous traversée, je suis très optimiste quant à l'avenir, et pour nous tous chez Apple, nous réfléchissons profondément comme toujours à la façon dont nous pouvons aider nos communautés à sortir plus fortes de cela, à la façon dont le rétablissement peut être juste et équitable, et à la façon dont tout cela peut être aidé par une technologie de classe mondiale qui met l'humanité au cœur.