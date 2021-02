FTL: Faster Than Light est traduit en français et supporte les nouveaux iPad

Alban Martin

FTL: Faster Than Light vient de recevoir une mise à jour inespérée sur App Store avec le support des nouvelles résolutions d'iPad, ainsi qu'une traduction dans de nombreuses langues dont le français. Jusqu'ici, le jeu de Subset Games n'était disponible qu'en anglais.

Une bonne nouvelle pour profiter au mieux d'une expérience unique sur iPad. Regardez le trailer vidéo :

FTL: Faster Than Light se met enfin à jour

Avec la mise à jour 1.6.16, FTL ajoute donc la localisation pour 8 nouvelles langues : français, italien, allemand, espagnol, polonais, portugais brésilien, russe et chinois simplifié. En plus de cela, la nouvelle version améliore la prise en charge du format d'image pour les nouveaux modèles d'iPad. La dernière mise à jour remontait à mai 2017... Il n'exploitait donc pas les iPad Pro récents, ni l'iPad Air 4 par exemple.



Pour ceux qui l'aurait raté, sachez qu'il s'agit d'un excellent jeu d'aventure / simulation qui nous a épaté lors de sa sortie en 2014, cf notre test de FTL.

Conçu comme un roguelike, c'est-à-dire qu'il propose une expérience où la mort signifie de façon irrémédiable la fin de l'aventure et l'obligation de recommencer à zéro, FTL contient tout de même des éléments persistants qui donnent au joueur l'impression d'avancer d'une façon ou d'une autre.



Faster Than Light est un jeu incroyablement complexe et intéressant, et pourtant tellement simple à prendre en main. Ne soyez pas impressionné ou dépassé par le nombre d'éléments à connaitre. Un tutoriel assez court mais très clair permet d'aborder les bases importantes. Vous serez ensuite vite jeté dans l'action et apprendrez par vous-même.



Si vous aimez les jeux de rôle, de simulation et de gestion, le tout dans une ambiance Space Opera, FTL doit absolument figurer en bonne place sur votre iPad.

Télécharger FTL: Faster Than Light à 10,99 €