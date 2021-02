L'Apple Car pourrait devenir la seconde principale source de revenus d'Apple

Selon les prévisions de Kumar, l'objectif fixé en 2024 reviendrait à une part de marché de 0,1% . Celle-ci devrait vite évoluer les années qui suivront puisque dès 2030, la firme de Cupertino pourrait atteindre 1% du marché en termes de volume. Environ 6 ans après la sortie du premier modèle, l'Apple Car pourrait rapporter jusqu'à 50 milliards de dollars à Apple. Ajoutez à cela les revenus générés avec l'iPhone, les Mac, l'iPad, les services... Et les résultats financiers qui dépassent les 100 milliards de dollars deviendront quelque chose de banal ! Dans son rapport, l'analyste explique également qu'Apple va devoir s'entourer de fabricant tiers, il est clairement impossible que le géant californien avance tout seul sans partenaire pour l'aider. À noter qu'Apple devra apporter de solides arguments pour que les entreprises qui travaillent sur le projet ne se sentent pas comme le "Foxconn de l'industrie automobile". Source

L'analyste affirme que pour ses débuts, Apple va être prudent puisque c'est un marché qui sera nouveau et qui risque de ne pas être maitrisé aussi vite qu'imaginé. Cependant, cela n'empêchera pas l'entreprise de mettre les petits plats dans les grands, l'analyste voit une série de 100 000 véhicules vendus en 2024. Si ce chiffre parait énorme pour un début, rien n'est impossible quand on est Apple, surtout que l'entreprise possède déjà la confiance de centaines de millions de personnes à travers le monde.

Dans l'ensemble, nous pensons que voir Apple sur le marché automobile a tout son sens. Comme pour ses autres offres de matériel, la société peut entrer sur le marché à un moment où la technologie est au plus fort de son évolution.

C'est une étape qu'Apple va franchir tôt ou tard, voici les mots d'Herbert Diess (le PDG de Volkswagen) dans une récente interview. Depuis maintenant plusieurs années, les rumeurs s'affolent quant à l'arrivée prochaine d'une voiture électrique et connectée sous la marque "Apple". D'après Karsh Kumar du cabinet d'analyse Piper Sandler, l'Apple Car pourrait générer énormément de cash et cela très rapidement après sa commercialisation.

À l'heure actuelle, ce qui rapporte le plus à Apple, c'est l'iPhone. L'entreprise chouchoute sa principale source de revenus depuis 2007 en annonçant tous les ans un nouveau modèle avec des fonctionnalités toujours plus convaincantes ! Cependant, toute l'attention qui est portée à l'iPhone pourrait se diviser en deux avec l'arrivée de l'Apple Car. D'après un analyste de Piper Sandler, la future voiture électrique du géant californien pourrait rapidement s'imposer dans les résultats financiers.

