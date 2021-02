Abysswalker : un MMO cyberpunk sur l'App Store

Guillaume Gabriel

Il semblerait que le genre cyberpunk soit dans les tendances du moment, malgré la récente débâcle de Cyberpunk 2077 sur les consoles de salon. Aujourd'hui, on apprend la sortie d'un jeu mobile reprenant les codes de la dystopie et de la science-fiction. Du nom de Abysswalker (v1.1.1, 1 Go, iOS 8.0), celui-ci prend la forme d'un MMO très prometteur.



À la tête du projet, on retrouve le studio 9Splay, qui est dès à présent disponible sur l'App Store et le Play Store. Voici le trailer :

Abysswalker vous plonge dans l'univers cyberpunk sur mobile

Parcourez un monde post-apocalyptique qui a été dévasté par la "maladie des écailles", donnant des traits épouvantables se répandant sur tout le corps. En plus du virus, des expériences humaines contraires à l'éthique et des complots se cachent dans l'obscurité. Quand tout l'enfer se déchaîne, quelle voie choisirez-vous?

Dans ce jeu qui vous plonge dans un monde cyberpunk, on retrouve des graphismes époustouflants grâce à la puissance du moteur de jeu Unreal Engine 4. Dans ce MMO, il est possible de se balader librement avec des armes de mêlée et à distance pour faire face à vos ennemis.



Outre l'aspect hors-ligne, il est également possible de participer à des événements compétitifs en ligne vous mettant en compétition avec 19 autres joueurs. Une petite merveille à essayer gratuitement dès à présent !

Télécharger le jeu gratuit Abysswalker