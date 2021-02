DigiTimes confirme les MacBook Pro 14 et 16 à écran miniLED

Il y a 57 min

Alban Martin

Réagir

Apple prévoit de dévoiler de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des écrans rétroéclairés par mini-LED au cours du second semestre de cette année, selon des sources citées par DigiTimes. Le rapport affirme que Radiant Opto-Electronics sera le fournisseur exclusif des unités de rétroéclairage Mini-LED, tandis que Quanta Computer serait chargé de l'assemblage final des ordinateurs Apple.



Publicité

Une conformation des futurs MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces M1X

Le rapport concorde avec les informations partagées par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, qui s'attend à ce que de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces soient lancés dans les prochains mois avec des écrans Mini-LED plus lumineux et des puces M1X Apple Silicon, un nouveau design à bords plats, un port HDMI, un lecteur de carte SD, un chargement MagSafe magnétique et des touches de fonction physiques au lieu de la Touch Bar.



Mark Gurman de Bloomberg a également corroboré bon nombre de ces détails, et il a été le premier à signaler qu'un lecteur de carte SD reviendrait sur le MacBook Pro 2021.



Comme le MacBook Pro 16 pouces qui a remplacé le MacBook Pro 15 pouces en 2019, le modèle 14 pouces remplacerait probablement le MacBook Pro 13 pouces basé sur Intel qu'Apple vend actuellement, avec un cadre plus mince autour de l'écran permettant de conserver un encombrement quasiment identique aux modèle 13 pouces.



Si toutes ces rumeurs se concrétisaient, ce serait une refonte importante du MacBook Pro, avec le retour de nombreuses fonctionnalités préférées des fans. Il y a aussi beaucoup d'anticipation autour de la puce Apple de nouvelle génération étant donné les performances déjà impressionnantes de la puce M1 dans les machines bas de gamme comme le MacBook Air et le premier MacBook Pro 13 pouces M1.



Depuis 2016, le MacBook Pro n'est équipé que de ports Thunderbolt et d'une prise casque, obligeant les utilisateurs à acheter des adaptateurs ou des stations d'accueil pour accéder à un port HDMI, un lecteur de carte SD, des ports USB-A et d'autres connectivités offertes sur les anciens MacBook Pro. Apple a vanté son "MacBook Pro le plus fin et le plus léger jamais créé", mais la décision a été critiquée par de nombreux utilisateurs et a même été baptisée "dongle enfer".



Quant à la date de sortie de ces nouveaux MacBook Pro 2021, on table pour le moment sur juin ou novembre. Mais gageons que les fuites nous donnent rapidement des précisions à ce sujet, idem sur le prix qui devrait vraisemblablement rester sur la grille actuelle.