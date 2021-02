Foxconn : le partenaire d'Apple va construire les véhicules de la marque Fisker

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Réagir

Le célèbre fournisseur d'Apple Foxconn vient de valider un partenariat avec la marque automobile Fisker pour une production de masse d'ici quelques temps de véhicules électriques.

Publicité

Foxconn muscle son jeu dans le domaine automobile

À l'heure ou Apple cherche un partenariat avec un constructeur automobile pour produire son Apple Car, son fournisseur de longue date Foxconn continue d'augmenter sa présence dans la construction automobile. C'est ainsi que Bloomberg rapporte que Foxconn Technology Group de son nom complet, vient de signer un partenariat avec la marque Fisker qui devrait être totalement validé dans quelques mois.

Fisker qui compte vendre ses premiers modèles de voitures électriques dans quelques années donne sa confiance à la société taïwanaise pour produire pas moins de 250 000 véhicules par an qui seront livrés partout à travers le monde et notamment en Europe, aux Etats-Unis, en Chine, en Inde... Une production qui devrait démarrer au dernier trimestre 2023.



Après avoir signé il y a quelques semaines un partenariat pour fabriquer les véhicules de la société chinoise nommée Byton, Foxconn prouve qu'il est bel et bien un sérieux fabriquant automobile pour plusieurs marques à travers le monde.



Si vous êtes intéressé par le monde automobile et que vous ne connaissez pas encore la marque Fisker, rendez-vous sur leur site www.fiskerinc.com pour en découvrir davantage.