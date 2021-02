Samsung présente le capteur 50 Mpx du nom de Isocell GN2

On n'arrête pas les progrès dans le domaine de la photographie sur les smartphones, et l'un des plus avancés dans le secteur n'est autre que Samsung. Le coréen vient tout juste de faire la présentation de son nouveau Isocell GN2, affichant une spécificité de 50 Mpx, ainsi que des améliorations autour du HDR et de l'autofocus.



Une belle petite révolution qui s'annonce sur le marché, dont on vous détaille les nouveautés dans cet article.

Samsung lance officiellement son capteur Isocell GN2

Samsung vient de frapper fort en lançant son nouveau capteur pour smartphones répondant au nom de Isocell GN2. Pour ce faire, le coréen s'est servi de la précédente génération pour apporter pas mal de belles nouveautés : on note notamment 50 millions de pixels de 1,4 micron chacun, une meilleure gestion de la faible luminosité grâce au pixel binning, mais également une taille plus grande pour atteindre 1/1,12".



Les autres bonnes nouvelles, c'est que le capteur sera capable de mieux gérer l'autofocus grâce à sa technologie Dual Pixel Pro. Selon les premières informations, le Xiaomi Mi 11 Ultra pourrait en bénéficier à sa sortie...