CES 2023 : LG présente un capteur avec zoom optique modulable jusqu'à 9x

Si LG ne fabrique plus de smartphones, l'entreprise et ses différentes sous-marques travaillent toujours sur des composants pour d'autres fabricants. Avant le CES 2023, LG Innotek a annoncé un nouveau module de zoom optique pour les smartphones qui peut se déplacer entre deux points. Cette précision fait toute la différence.

Optical Telephoto Zoom Camera Module

Lancé au CES 2023 de Las Vegas, le "Optical Telephoto Zoom Camera Module" de LG Innotek semble être une pièce assez excitante pour de futurs téléphones d'après le communiqué de presse. Ce nouveau module permet la capture optique de photos ou de vidéos avec un zoom qui s'ajuste entre différents niveaux, sans recourir à une quelconque partie logicielle.

Avoir un zoom optique sur un smartphone n'est pas nouveau. Apple est monté à 3x sur les iPhone 14 Pro, le Pixel 7 Pro dispose d'un téléobjectif 5x, et Samsung emploie à la fois un téléobjectif 3x et 10x sur le Galaxy S22 Ultra de Samsung. Mais le problème avec ces configurations a tendance à être qu'en dehors de ces valeurs exactes, le zoom devient un hybride, mixant la performance optique et le zoom numérique, ce qui implique une perte de qualité.



Le nouveau module de zoom optique de LG est conçu pour se déplacer entre un zoom optique 4x et 9x, ce qui est courant dans les appareils photo traditionnels, mais encore inédit dans les smartphones. Il y a eu des tentatives, y compris les anciens smartphones de Samsung qui avaient essentiellement un point-and-shoot attaché à l'arrière, ainsi que Oppo par exemple. Mais la solution de LG semble particulièrement intéressante, notamment parce qu'elle a été miniaturisée.



LG affirme que cette approche permettra d'avoir "plus d'espace à l'intérieur du téléphone" tout en "maintenant la haute qualité d'image" du capteur en évitant le zoom numérique. LG s'est également associé à Qualcomm pour apporter la prise en charge de ce nouveau module au Snapdragon 8 Gen 2 et en dira plus au CES 2023 la semaine prochaine.



On aimerait avoir ce module photo sur le prochain iPhone 15 Pro, non ?