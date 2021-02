Apple se justifie des mauvais indices de réparabilité mis sur son Apple Store en ligne

Julien Russo

Comme toutes les autres entreprises, Apple n'a pas eu d'autres choix que d'ajouter des indices de réparabilité sur ses produits qui figurent dans l'Apple Store français. Depuis sa création, la firme de Cupertino fait tout pour rendre difficile la réparation de ses appareils, un point fréquemment mis en avant par iFixit. Sans grande surprise, l'ajout des étiquettes sur l'Apple Store en ligne a été au coeur des critiques toute la journée, ce qui a motivé Apple France a apporté une justification auprès de BFM TV.

Apple se défend et sort un argument visant à rassurer les clients

Depuis aujourd'hui, Apple affiche des indices de réparabilité pour mettre en avant la facilité (ou non) pour réparer les produits que vous achetez. Si sur l'Apple Store on retrouve une masse d'arguments valorisants pour vous inciter à investir dans un produit, ce détail va probablement en refroidir plus d'un.

En effet, depuis toujours, Apple ne fait aucun effort pour l'accessibilité aux composants internes de ses appareils, que ce soit l'iPhone, l'iPad ou encore le Mac, pour un petit réparateur indépendant, c'est un véritable enfer !



Comme vous avez pu le constater aujourd'hui, la meilleure note de réparation revient à l'iPhone 7 qui possède une note de 6,7/10.

Les autres produits ont un indice de réparabilité catastrophique avec une moyenne qui doit probablement tourner autour des 6,2/10.

Évidemment, de nombreux sites français comme iPhoneSoft se sont empressés de relayer l'information de cet ajout sur l'Apple Store en ligne. La nouvelle s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux toute la journée, ce qui a provoqué la réaction d'Apple France qui s'est confié à BFM TV pour remettre les choses aux claires.

Dans la déclaration d'Apple, il est expliqué que la réparabilité n'est pas un élément qui détermine à 100% la durabilité d'un produit, il s'agit seulement d'un détail parmi tant d'autres. Vous l'aurez compris, l'entreprise essaie de minimiser la situation pour éteindre le feu qu'a déclenché l'arrivée de ces étiquettes.

Nous souhaitons que les consommateurs puissent utiliser leurs produits longtemps et ces scores ne reflètent pas les actions que nous avons mises en place pour accélérer la transition vers une économie circulaire

Ces nouveaux indices sont désormais une obligation en France. Les constructeurs qui proposent des produits concernés par ce changement doivent mettre en avant (et clairement) la note obtenue sur un total de 10. À noter que si Apple est obligé de le mettre sur son site, la firme de Cupertino doit également afficher une petite étiquette à proximité de ses produits en exposition dans ses Apple Store. Les revendeurs sont également concernés par la même procédure, le but étant de mieux informer les consommateurs lors de l'achat.