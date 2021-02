PS Plus : les jeux gratuits de mars dont FF7 Remake

Il y a 5 heures

Alban Martin

1

Les abonnés au PS Plus ne pourront bientôt plus télécharger gratuitement Control : Ultimate Edition, et Concrete Genie. A la place Sony qui laisse le jeu Destruction AllStars encore un mois, a ajouté 4 titres pour PS4 et PS5. On trouve ainsi le RPG Final Fantasy VII Remake, le titre VR Farpoint, le très intéressant Maquette, ainsi que Remnant : From the Ashes.

Publicité

4 jeux gratuits dont 3 pour PS5

Final Fantasy 7 Remake : C'est décidément la journée FF7. Après l'annonce de FF7 sur PS5 ainsi que deux nouveautés mobiles, voilà que la version Remake de la PS4 arrive gratuitement sur le PlayStation Store. Par contre, précisons qu'il ne s'agit pas du patch Intergrade prévu pour le 10 juin 2021, et il faudra payer pour l'avoir (sauf si vous aviez acheté FF VII Remake avant). Pour ceux qui n'ont pas joué à ce titre hors du commun, on y incarne Cloud, un ancien soldat ayant rejoint le groupe terroriste Avalanche afin de déjouer les plans de la Shinra et le boss Sephiroth.

: C'est décidément la journée FF7. Après l'annonce de FF7 sur PS5 ainsi que deux nouveautés mobiles, voilà que la version Remake de la PS4 arrive gratuitement sur le PlayStation Store. Par contre, précisons qu'il ne s'agit pas du patch Intergrade prévu pour le 10 juin 2021, et il faudra payer pour l'avoir (sauf si vous aviez acheté FF VII Remake avant). Pour ceux qui n'ont pas joué à ce titre hors du commun, on y incarne Cloud, un ancien soldat ayant rejoint le groupe terroriste Avalanche afin de déjouer les plans de la Shinra et le boss Sephiroth. Maquette est le premier projet du studio Graceful Decay, ici publié par Annapurna Interactive. Il s'agit d'un très joli puzzle récursif en vue subjective qui joue sur les rapports de taille. Un coup tout est grand, un coup c'est minuscule à travers sept chapitres conçus pour explorer les souvenirs d'un couple ici joué par les acteurs Bryce Dallas Howard et Seth Gabel. Seulement pour PS5 .

est le premier projet du studio Graceful Decay, ici publié par Annapurna Interactive. Il s'agit d'un très joli puzzle récursif en vue subjective qui joue sur les rapports de taille. Un coup tout est grand, un coup c'est minuscule à travers sept chapitres conçus pour explorer les souvenirs d'un couple ici joué par les acteurs Bryce Dallas Howard et Seth Gabel. . Farpoint (VR) est un FPS futuriste où vous incarnez un soldat de la United Earth Project envoyé dans l'Espace. Lors d'une mission où des scientifiques étudient une anomalie près de Jupiter, une rupture de l'anomalie transporte le joueur et les scientifiques dans un monde alien inconnu. Ce jeu est optimisé pour la manette de visée PlayStation VR mais est entièrement jouable avec une manette sans fil DualShcok 4. En solo ou avec un ami en co-op en ligne.

(VR) est un FPS futuriste où vous incarnez un soldat de la United Earth Project envoyé dans l'Espace. Lors d'une mission où des scientifiques étudient une anomalie près de Jupiter, une rupture de l'anomalie transporte le joueur et les scientifiques dans un monde alien inconnu. Ce jeu est optimisé pour la manette de visée PlayStation VR mais est entièrement jouable avec une manette sans fil DualShcok 4. En solo ou avec un ami en co-op en ligne. Remnant : From the Ashes du studio Gunfire Games vous permet dans la peau de survivants qui traversent les grandes villes des États-Unis après une catastrophe au cours de laquelle des créatures cauchemardesques ont envahi la terre. Un TPS qui mise sur les esquives et la coopération dans des mondes générés de manière dynamique. Une partie gestion des provisions et de votre équipement est également de mise.

Les jeux seront disponibles à partir du 2 mars jusqu'au 5 avril pour les abonnés au PS Plus.