Google Stadia est toujours loin des objectifs fixés par Alphabet

Il y a 24 min

Alban Martin

Comme on pouvait s'en douter, le service de streaming Stadia de Google n'a apparemment pas répondu aux attentes de ses créateurs. Des informations qui corroborent le premier sentiment partagé par certains développeurs quelques semaines après le lancement.



Google Stadia se trouve-t-il en sursis ?

Selon un rapport de Wired qui cite deux sources, la plate-forme n'a pas répondu aux prévisions fixées par le géant de la recherche. Depuis son lancement en novembre 2019, la société mère de Google, Alphabet, n'a pas mentionné Stadia une seule fois dans ses rapports financiers ou lors des appels aux investisseurs; il n'a pas non plus dit publiquement quoi que ce soit sur les performances du service de jeux dans les nuages.



Pendant ce temps, Bloomberg rapporte que le patron de Stadia, Phil Harrison, a courtisé des éditeurs de renom comme Take-Two et Ubisoft et que Google a payé des dizaines de millions de dollars pour amener des jeux comme Red Dead Redemption 2 sur la plateforme. Apparemment, les sommes d'argent que l'entreprise était prête à débourser ont même choqué les vétérans de l'industrie.

Cette nouvelle intervient à la suite de la fermeture par Google de son premier studio de développement Stadia Games and Entertainment début février. Cela aurait eu lieu quelques jours seulement après que Harrison eut félicité les équipes de développement et leur avait apparemment fait croire qu'ils avaient un bel avenir devant eux.



La décision de fermer Stadia Games and Entertainment était en partie due aux inquiétudes concernant la frénésie continue de Microsoft en matière de dépenses en studio, notamment l'achat de la société mère de Bethesda, ZeniMax Media. Wired rapporte également que si Google a annoncé l'ouverture d'un Playa Vista en mars 2020, le mois suivant, le géant de la recherche a mis en vigueur un gel de l'embauche. La société n'a pas été en mesure d'apporter du sang neuf, à l'exception de certains «domaines stratégiques», dont la partie jeu n'était concernée.



Selon deux sources, Google aurait dû suivre la voie de Microsoft et se concentrer sur l'acquisition de studios plutôt que d'essayer de partir de zéro. Ils ont également expliqué que les jeux de qualité ne s'improvisent pas, même en mettant un maximum d'argent. Il faut un style, une histoire, un équilibre et une alchimie qui découle d'une équipe plurielle que les géants de la technologie ne peuvent pas toujours comprendre et réussir.

L'avenir semble bien sombre du côté de Stadia...

