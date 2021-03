Jetpack Joyride 2 vient de débarquer sur l'App Store canadien

Les gars de Halfbrick Studios avaient réalisé l'un des plus gros cartons durant les premières années de l'App Store avec un certain Jetpack Joyride. Sorti en 2011, ce runner sans fin avait été aussi populaire que des jeux comme Candy Crush ou Clash of Clans grâce à un concept simple, gratuit et addictif. Dix ans plus tard, Barry est de retour dans Jetpack Joyride 2.

Regardez le trailer vidéo de Jetpack Joyride 2 :

Jetpack Joyride 2 est disponible au Canada

Sans crier gare, Halfbrick Studios vient donc de publier la suite de Jetpack Joyride avec toujours le même principe : aller le plus loin possible à travers un laboratoire pour arrêter les expériences des scientifiques avant qu'il ne soit trop tard.



Barry dispose pour cela de nouveaux équipements et de nouvelles armes afin de combattre des ennemis plus coriaces que jamais. Cette nouvelle version propose bien évidemment de nouvelles mécaniques induites par ces changements, ainsi qu'un nouveau moteur graphique qui tranche avec celui du premier opus. Graphismes HD et animations plus détaillées vous attendent, tout comme les achats in-apps. Oui, bien que gratuit au téléchargement, Jetpack Joyride 2 affiche une grille qui va de 3 à 140$, une manière souvent efficace pour les développeurs de percevoir de jolis revenus.



Reste à voir si la sauce va prendre auprès des joueurs comme ce fut le cas il y a dix ans. Les premières minutes de jeu laissent entrevoir un titre rempli d'action, maitrisé et qui ressemble finalement à un certain Metal Slug sous amphétamines. A pied, en volant ou dans un robot, tout est bon pour progresser et atteindre les boss de chaque étape.



Si vous avez un compte App Store canadien, vous pouvez foncer pour télécharger le dernier jeu de Halfbrick.

