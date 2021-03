Apple TV+ : une nouvelle série du nom de Roar en préparation

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Encore du nouveau à prévoir du côté du service Apple TV+, et c'est bien normal, étant donné que la Pomme a l'obligation de nourrir son catalogue pour satisfaire ses abonnés et tenter d'en attirer des nouveaux. Cette fois, c'est vers la femme qu'Apple se tourne, puisqu'elle vient de commander Roar, une nouvelle série d'anthologie de fables féministes sombres et comiques.



Au commande de ce projet, on retrouvera Bruna Papandrea, mais surtout Nicole Kidman, qui aura également un rôle dans la série.

Publicité

Apple fait la commande de la série Road

Créé par Liz Flahive et Carly Mensch («GLOW»), et basé sur un livre d'histoires courtes de Cecelia Ahern, «Roar» est une collection de huit épisodes d'une demi-heure, racontés d'un point de vue uniquement féminin.

Ainsi, cette nouvelle série mettra en vedette Nicole Kidman, lauréate des Oscars, Emmy et Golden Globe; Cynthia Erivo, lauréate des prix Emmy, Grammy et Tony; Lauréate d'un Emmy Award, Merritt Wever; La candidate aux Golden Globes Alison Brie; et d'autres seront bientôt annoncés.



La série est la première à être publiée dans le cadre de l’accord global de Mensch et Flahive avec Apple. On attend désormais de nouvelles informations autour de Roar, mais également de nouveaux noms qui participeront au projet.