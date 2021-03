L'écran polyvalent Samsung Smart Monitor est en vente à partir de 249€

Alors que Samsung a lancé son offensive avec trois nouvelles gammes Neo QLED, MicroLED et The Frame 2021, le géant coréen mise aussi sur d'autres types d'écran avec notamment le Smart Monitor. Un moniteur intelligent tout-en-un qui peut servir à travailler et à se divertir. Le top du télétravail ?

Samsung a beau dominer le marché des téléviseurs et des dalles pour smartphones (Apple utilise ses dalles OLED), il n'oublie pas celui des moniteurs. Voici donc le premier moniteur universel, le Samsung Smart Monitor avec un design sobre et quasi sans bord.

Plusieurs utilisations possibles

Le Smart Monitor est lancé en 27 et 32 pouces avec plusieurs atouts indéniables. Connecté en Wi-Fi et Bluetooth, il peut être le support de la solution Samsung DeX pour transformer un smartphone en unité centrale et même streamer ses contenus préférés à l'écran depuis un iPhone, iPad ou Mac avec AirPlay 2. Tout est donc sans fil, même si vous voulez connecter votre PC et travailler sur Office 365 grâce au Remote PC.



On notera également la présence d'un port USB-C pour le transfert de données, l’affichage et l’alimentation (jusqu’à 65 W).



Après le travail, le Smart Moniteur peut devenir votre téléviseur avec l'accès à la plateforme Smart TV de Samsung et aux apps de streaming comme Netflix, Disney et Apple TV+. Pour en profiter, soit vous utilisez l'app Télécommande du constructeur, soit vous utilisez l'accessoire fourni et qui intègre même les commandes vocales via Bixby. Un couteau-suisse qui pourrait attirer bon nombre de clients en ces temps où le travail à distance a pris de l'ampleur.

Prix et date de sortie

Le Samsung Smart Monitor sera commercialisé en Europe au prix de 249 euros en version 27 pouces et de 289 euros en 32 pouces pour la version Full HD 1080p et 399 euros pour la version 32 pouces 4K UHD. Les trois variantes sont désormais en vente :