Une étude dévoile l'importance des voitures électriques pour la planète

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

13

Une nouvelle étude se permet de rappeler quelques détails importants sur l'apport environnementale des voitures électriques comparé aux voitures thermiques, essence ou diesel. Une manière de tordre le coup à certaines idées reçues.

Publicité

Le futur est à l'électrique !

Les années passent et de plus en plus de constructeurs automobiles (pour ne pas dire tous) commencent enfin à dévoiler leur premier modèle électrique. La voiture électrique s'impose de plus en plus dans notre quotidien et comme chaque grosse nouveauté, elle apporte du positif comme du négatif. En parlant du positif, une nouvelle étude de Transport & Environment (T&E) revient un peu plus en détails sur l'apport écologique indéniable des voitures électriques loin d'être majoritaires sur nos routes pour le moment.

Pour commencer, l'étude révèle qu'en tenant compte du recyclage des matériaux récupérables sur une voiture électrique comme l'intérieur de la batterie par exemple, seulement 30 kg de métaux seraient "perdus", non recyclés la ou les voitures essences et diesels brûlent en moyenne 300 à 400 fois plus de quantité d'essence au cours de leur durée de vie.



Pour continuer sur sa lancée, l'analyse se permet de rappeler qu'avec les progrès technologiques que nous allons accomplir dans les années à venir, la quantité de lithium présente dans une batterie électrique sera divisée par deux d'ici dix ans tandis que le cobalt et le nickel se verront réduits de 3/4 et 1/5. Sur ce point on estime également que d'ici 2035, 10% du nickel et 35% du cobalt présent dans les nouvelles batteries seront recyclés.



En ce qui concerne l'Europe, l'étude suggère que dès cette année, nous devrions être capable de produire suffisamment de batteries pour toutes les constructions de véhicules électriques sur notre continent. Pour finir, il est rappelé que l'Europe est très dépendante d'autres pays ou d'autres continents en ce qui concerne le pétrole, une tendance qui pourrait donc s'inverser avec les voitures électriques qui s'annoncent, qu'on le veuille ou non, comme indispensables pour le bien de notre environnement.



Reste désormais aux constructeurs de proposer des modèles abordables, qui se rechargent vite et qui ont une autonomie similaire à celle des versions à essence.