Smash Legends commence la baston en soft-lauch

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Le studio Line Games, que l'on connait dans le développement mobile pour ses partenariats auprès de grandes licences, va revenir sur le devant de la scène. En effet, ces derniers viennent de débuter le lancement de leur nouveau jeu du nom de Smash Legends (v1.0.3, 569 Mo, iOS 9.0), disponible sur l'App Store et le Play Store dans certains pays.



Ce soft-launch nous permet notamment d'en savoir plus sur qui nous attend dans les prochaines semaines, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça va bastonner ! Le trailer du jeu :

SMASH LEGENDS vous propulse dans des combats en ligne

SMASH LEGENDS est un jeu de bagarre passionnant en temps réel qui dure 3 minutes!

SMASH loin des joueurs du monde entier avec des LÉGENDES uniques!



Au programme, vous vous battez dans des batailles de 3 minutes remplies d'action qui vous obligent à faire sortir vos adversaires d'un grand ring. Avec de nombreuses légendes à collectionner, vous pourrez ainsi jouer en ligne dans plusieurs modes de jeu, que ce soit seul, ou en équipe.



Le jeu est disponible gratuitement sur l'App Store, mais contient des achats intégrés. Pour le moment, le soft-launch ne concerne que le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande.

