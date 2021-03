Dinkigolf : un jeu de golf décalé à tester sur iPhone et Android

Dinkigolf était en précommande depuis un mois, le voici enfin disponible sur App Store et Play Store. Signé du studio A To Play, Dinkigolf propose une vision décalée du 10e sport le plus pratiqué au monde. Les fans de Super Stickman Golf, 100% Golf et autre Golfing Around, peuvent appuyer sur le bouton "obtenir".

Dinkigolf est particulièrement bien adapté aux écrans tactiles

Les créateurs de Dinkigolf sont partis du postulat que la pratique du golf était un peu trop monotone. Pour pimenter le sport qui passionne près d'un milliard d'humains, ils ont tout simplement troqué les parcours verts par un volcan, le sommet d’une montagne ou sur les toits d’une ville. Et il faut avouer que c'est bien plus drôle. Mais ne vous inquiétez pas, Dinkigolf conserve l’objectif de mettre la balle dans le trou avec le moins de coups possibles.



Regardez la bande-annonce :

En tout, les joueurs devront parcourir 50 niveaux variés, semés d'embûches et souvent plus proches d'un puzzle que d'un parcours de golf. Les développeurs ont d'ailleurs annoncé que des mises à jour régulières apporteront d'autres défis dans les prochains mois. Attention, le bunker et le traditionnel lac ne sont pas les seuls obstacles ici, il faut éviter la lave, les lasers et autres "ennemis".



Pour ceux qui termineront vite Dinkigolf, il est possible de se rabattre sur le mode infini dédié aux experts qui devront atteindre le meilleur score possible.



Du côté du gameplay, c'est très minimaliste mais efficace. En mode portrait, vous pouvez jouer à une seule main. On touche l'écran, on tire dans la bonne direction et avec la bonne force, puis on relâche pour lancer la balle. Si cela ne vous suffit pas, sachez qu'il y a plusieurs types de balles aux caractéristiques propres à débloquer au fur et à mesure de votre progression.

Voilà une belle nouveauté à retrouver sur iOS et Android pour 2,29€, le tout sans achat supplémentaire ni publicité.

Télécharger le jeu Dinkigolf