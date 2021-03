Apple veut vous aider à configurer les appareils de vos enfants

Il y a 1 heure

William Teixeira

Réagir

Les produits Apple ont beaucoup de succès auprès des adultes, mais aussi des plus jeunes grâce à la diversité des applications. Pour aider les parents à mieux configurer les produits de leurs enfants, Apple vient de lancer une nouvelle section, sur son site, intitulé "Apple pour les enfants". À cet endroit, vous trouverez tout ce qu'il faut savoir pour que l'appareil s'adapte à votre enfant et pas le contraire.

Publicité

Tous les conseils d'Apple

Aujourd'hui, si Apple vend autant d'iPhone, d'iPad, d'iPod Touch, ou encore de Mac, c'est aussi parce que les enfants et adolescents adorent ces produits. Depuis toujours, le géant californien offre des configurations spéciales pour les appareils destinés au plus jeunes. Malheureusement, beaucoup de parents ne connaissent pas le partage familial, la restriction des achats intégrés, le contrôle du temps d'utilisation avec Temps d'écran...



Avec la nouvelle section Apple pour les enfants sur son site internet, l'entreprise cherche à "former" les parents pour qu'ils configurent les produits de leurs enfants. Via cette nouvelle page, Apple redirige vers des fiches de support qui expliquent comment utiliser tel service et le configurer !

Plusieurs fonctionnalités sont détaillées. On retrouve :

La configuration du partage familial (qui permet de partager des abonnements et autres avantages avec d'autres Apple ID de la famille)

(qui permet de partager des abonnements et autres avantages avec d'autres Apple ID de la famille) La configuration d'une Apple Watch (si votre enfant ne dispose pas de son propre iPhone)

(si votre enfant ne dispose pas de son propre iPhone) Le « Demander l’autorisation d’achat » (pour que votre enfant n'achète pas sur l'App Store ou l'iTunes Store sans votre autorisation)

(pour que votre enfant n'achète pas sur l'App Store ou l'iTunes Store sans votre autorisation) La restriction des achats intégrés (pour bloquer l'envie trop intense d'acheter de la monnaie virtuelle dans un jeu)

(pour bloquer l'envie trop intense d'acheter de la monnaie virtuelle dans un jeu) Fixer des limites grâce à Temps d'écran (pour bloquer certaines apps, limiter la durée d'utilisation...)

(pour bloquer certaines apps, limiter la durée d'utilisation...) L'utilisation du contrôle parental (pour éviter qu'il se retrouve face à des contenus qui ne sont pas de son âge)

Au-delà de ces informations qui aideront à apporter une bonne configuration à l'appareil Apple de votre enfant, Apple explique aussi comment modifier la date de naissance sur l'Apple ID d'un enfant de moins de 13 ou plus de 13 ans.

Certaines options d'urgence sont également expliquées, comme la procédure pour signaler un achat effectué par erreur ou encore la récupération d'un code d'accès que votre enfant aurait oublié.



La nouvelle page Apple pour les enfants est disponible dès maintenant sur le site français. Sur ce coup-là, la firme de Cupertino marque un point et cela va sans aucun doute aider à réduire le flux d'appels vers son assistance technique. On imagine que les réclamations pour un achat effectué par erreur ou encore pour une aide à configurer le contrôle parental doivent être nombreuses au quotidien !