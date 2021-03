Apple TV+ : Le documentaire sur Billie Eilish a attiré énormément de nouveaux abonnés

Avec le documentaire Billie Eilish - The World's A Little Blurry, Apple a vu juste ! Le programme original et exclusif Apple TV+ aurait permis de générer un nombre record de nouvelles souscriptions. Que ça soit via la période d'essai ou par l'activation de l'année offerte, vous avez été très nombreux à débarquer sur le service de streaming d'Apple !

Un succès extraordinaire

Selon un rapport du média Deadline, le documentaire sur la carrière de Billie Eilish est un succès impressionnant, aucune création originale Apple n’a réussi jusqu'ici à attirer autant de monde (même si Mariah Carey avait fait fort avec son émission de Noël).

Sans grande surprise, la majorité des nouvelles souscriptions ont été réalisées par les adolescents, c'est justement le public qui suit le plus l'artiste sur les réseaux sociaux. Le documentaire a été vu par environ 33% des abonnés Apple TV+, ce qui représente plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont lancé le documentaire !



Le rapport explique que l'affluence de nouveaux abonnés a commencé dès la première du documentaire le jeudi 25 février, puis cela a continué les jours qui ont suivi. La moitié des souscriptions ont été faites en dehors des États-Unis, ce qui montre que même si Apple TV+ est loin derrière ses principaux concurrents, le service sait faire parler de lui et devenir attractif quand c'est nécessaire.

Apple a investi la somme de 25 millions de dollars pour le documentaire réalisé par R.J.Cutler ! Une véritable bataille a eu lieu entre Apple TV+ et d'autres services de streaming qui étaient prêts à tout pour obtenir les droits exclusifs de ce documentaire inédit. Malheureusement pour les concurrents, dès qu'il s'agit d'argent, c'est très souvent Apple qui a le dernier mot.



Billie Eilish - The World's A Little Blurry raconte l'histoire de la chanteuse de son passage de l'adolescence vers l'âge adulte. Vous découvrez les coulisses de son ascension vers la célébrité, ses premières rencontres avec les grands médias américains, ses premières diffusions à la radio ou encore des détails sur sa vie privée. Le documentaire se focalise également sur l'enregistrement de son premier album et ses aller-retour du studio à la maison familiale.