Mitoza : sorti sur navigateur il y a dix ans, désormais disponible sur l'App Store

Certains studios profitent de la popularité de certains de leurs jeux sur d'autres plateformes pour les rendre disponibles sur nos mobiles. C'est notamment le cas de Mitoza (v1.3, 41 Mo, iOS 9.0) qui est sorti sur les navigateurs web dix ans auparavant et que voit désormais le jour sur l'App Store et le Play Store.



Son créateur ? Un certain studio du nom de Second Maze qui a notamment donné naissance à l'excellente série Rusty Lake. Voici le trailer du jeu :

Mitoza est un jeu surréaliste basé sur des choix qui décrit l'expérience comme un jouet plutôt qu'un jeu, utilisant des rendus photoréalistes de divers objets et animaux du monde réel en les animant d'une manière étrange. Si le trailer reste assez flou, on peut y voir un univers assez sombre, qu'il est désormais possible de découvrir sur votre iPhone ou sur votre PC.



Le jeu est disponible gratuitement !

Mitoza is releasing in a few hours!



Make sure to share your favorite scene of the game with #mitoza in your tweets when it comes out - we will choose some winners for a very special postcard 🧸💌 pic.twitter.com/pQwRbliVnE