Apple Car : le directeur financier de BMW dit "dormir très paisiblement"

Cette déclaration rappelle celle du PDG de Volkswagen qui avait expliqué attendre impatiemment de nouveaux concurrents comme Apple. Selon lui, le géant californien pourrait apporter une transformation de l'industrie. Finalement, l'Apple Car ne semble pas faire peur pour l'instant, les constructeurs automobiles savent que se lancer sur le marché de l'automobile n'est pas quelque chose de simple et que maitriser ce secteur prend énormément de temps ! D'après un analyste de Pipler Sandler, l'Apple Car pourrait devenir la seconde source de revenue d'Apple très rapidement après la commercialisation du premier modèle. L'analyste voit 100 000 véhicules qui trouveront un propriétaire dès 2024.

L'Apple Car fait-elle peur aux principaux acteurs sur le marché de l'automobile ? Visiblement pas encore . Lors d'une interview à Bloomberg, Nicolas Peter a eu l'occasion de répondre à une question autour de la future (hypothétique) voiture électrique d'Apple. Selon sa déclaration, la compétition est quelque chose de merveilleux qui participe à la motivation des autres. Sans compétition, pas de baisse de prix, des innovations réduites au minimum et moins de nouveaux modèles chaque année. Nicolas Peter voit l'Apple Car comme un solide concurrent, mais pas encore au point de perturber son sommeil. Le directeur financier attend probablement l'annonce officielle de la firme de Cupertino, les tarifs et la réelle "révolution" que provoquera l'Apple Car sur le marché automobile. D'ici là, Peter préfère se concentrer à faire en sorte que BMW reste en tête de l'industrie .

