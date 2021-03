Mark Zuckerberg critique le futur casque AR/VR d’Apple

Hier à 21:35

Alban Martin

2

On a tous déjà connu une personne qu'on énerve involontairement et qui après va critiquer tout ce que vous faites par la suite. C'est un peu ce qui se passe entre Facebook et Apple, depuis que le géant californien a annoncé la mise en place d'un système anti-pistage pour les publicités dans iOS 14.5, Mark Zuckerberg a une haine hallucinante envers Apple. Au point de critiquer un projet sans que celui-ci soit officiellement présenté !

Zuckerberg se lâche contre le casque AR/VR d'Apple

Il y a de nombreuses rumeurs en ce moment autour des futurs produits Apple. L'une d'entre elles concerne l'arrivée prochaine d'un casque Apple incluant de la réalité virtuelle et augmentée. La firme de Cupertino chercherait à venir concurrencer directement le casque de Facebook, baptisé Oculus Quest 2. Le groupe de Mark Zuckerberg a décidé de s'investir dans ce secteur avec le rachat d'Oculus en mars 2014.

Cependant, voir Apple arriver sur ce marché ne serait pas très rassurant visiblement, ajoutez à cela une relation compliquée entre Apple et Facebook et il n'en faut pas plus pour obtenir une déclaration glaciale de Mark Zuckerberg.



A ce propos, Alex Heath de The Information a interrogé Zuckerberg sur la volonté de Facebook de réduire sa dépendance vis-à-vis d'Apple et de Google en développant ses produits VR et AR à partir de zéro. Cela inclut l'utilisation de puces personnalisées et d'un système d'exploitation propriétaire.

Le PDG de Facebook a expliqué qu'il trouvait «contraignant sur les téléphones mobiles» de devoir compter sur d'autres entreprises pour déterminer ce qui est possible dans les logiciels. Il a spécifiquement souligné qu'il n'était pas en mesure d'apporter la plate-forme de jeu Facebook aux appareils mobiles, bien qu'il l'ait fait sans mentionner explicitement Apple.

Il y a évidemment un aspect de cela, qui est de pouvoir nous assurer que nous concevons ces systèmes afin que nous puissions créer les expériences logicielles que nous voulons. Je l'ai certainement trouvé un peu contraignant sur les téléphones mobiles. Vous avez ces magasins d'applications qui sont assez rigides dans leurs règles. Il y a certainement des choses qui, je pense, créeraient de meilleures expériences sociales que nous ne sommes tout simplement pas autorisés à construire. Sur les navigateurs de bureau, nous avons toute cette plate-forme de jeu. Nous n'avons tout simplement pas le droit de proposer cela sur mobile.



Nous aimerions nous assurer que nous pouvons concevoir le prochain système afin qu'il puisse réellement créer le genre d'expériences sociales que nous aimerions qu'il y ait.

Zuckerberg a également été interrogé sur la tarification des casques AR et VR, et il a expliqué que l'objectif de Facebook est d'offrir les produits «à un coût aussi bas que possible afin de les diffuser à tout le monde». D'un autre côté, des rumeurs suggèrent que le premier casque VR d'Apple pourrait coûter entre 1 000 et 3 000 dollars.



Zuckerberg a expliqué que c'est ce qui différencie Facebook des «autres entreprises du secteur qui facturent essentiellement des prix élevés comme modèle commercial».

Je pense que notre tendance sera probablement d'essayer de proposer ces produits à un coût aussi bas que possible afin de pouvoir les proposer à tout le monde. Contrairement à certaines des autres entreprises du secteur qui facturent essentiellement des prix élevés comme modèle commercial, l'un de nos principes fondamentaux est que nous voulons servir tout le monde. Je suis très concentré non seulement sur la façon dont vous pouvez créer un bon appareil de RV et de RA, mais comment faire en sorte qu'il coûte 300 $ au lieu de 1 000 $.

Enfin, le patron de Facebook a également donné son avis sur le pass-through, technologie que la première version du casque de réalité mixte d'Apple pourrait utiliser. Cela signifierait que «les caméras à l'extérieur du casque renvoient la vidéo aux écrans haute résolution à l'intérieur» au lieu du «casque mettant des projections sur des lentilles transparentes», explique The Information.



Zuckerberg a minimisé cette technologie :