British Academy Film Awards : Wolfwalkers et Greyhound d'Apple TV+ sont nominés

Il n'y a pas que les cérémonies américaines qui sont prises aux sérieuses, il y a aussi les cérémonies britanniques qui ont une valeur très importante ! L'une des plus populaires au Royaume-Uni, c'est la British Academy Film Awards (aussi appelé la BAFTA), souvent comparé aux Césars du cinéma français.

Wolfwalkers et Greyhound sont en compétition

Chaque année, plusieurs films sont nominés à la British Academy Film Awards qui se déroule au Royal Opera House à Londres.

Pour voir sa production être éligible, il faut que celle-ci soit un long métrage de 60 minutes minimum et qu'elle est été à l'affiche d'un cinéma au Royaume-Uni (avant un service de streaming).

Ces conditions sont justement remplies par les productions originales Apple TV+, Wolfwalkers et Greyhound avec Tom Hanks sont donc prêt pour entrer en compétition.



Les deux productions originales Apple ont été nominés pour la BAFTA 2021. Wolfwalkers a été sélectionné pour concourir dans la catégorie de meilleur film d'animation et Greyhound dans la catégorie du meilleur film ainsi que la catégorie des meilleurs effets spéciaux visuels et son. Une belle victoire (encore une fois) pour Apple !

Le grand rendez-vous aura lieu le dimanche 11 avril, sans grande surprise il sera entièrement virtuel, les résultats et les prix seront données à distance aux acteurs, producteurs et réalisateurs qui seront en appel vidéo.

Les deux productions originales Apple vont-elles réussir à remporter un prix ?



C'est loin d'être gagné puisqu'en face, il y a beaucoup de films dont certains qui ont rencontré beaucoup de succès.

Voici tous les films dans la catégorie du "Meilleur Film" :

Ammonite

The Dig

Judas and the Black Messiah

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

The Mauritanian

The Midnight Sky

News of the World

Nomadland

Rebecca

Saint Maud

Tenet

The Trial of the Chicago 7

The White Tiger

Dans la catégorie des meilleurs effets spéciaux visuels, Greyhound sera en concurrence avec ces films :

Da 5 Bloods

The Invisible Man

Mank

The Midnight Sky

Mulan

News of the World

The Old Guard

The One and Only Ivan

Pinocchio

The Secret Garden

Sonic The Hedgehog

Soul

Tenet

Wonder Woman 1984

Pour conclure, dans la catégorie des meilleurs effets spéciaux audio, Greyhound aura ces films en face :

The Invisible Man

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

The Mauritanian

The Midnight Sky

News of the World

Nomadland

Promising Young Woman

Saint Maud

Soul

Sound of Metal

Tenet

The Trial of the Chicago 7

Wonder Woman 1984

Et pour Wolfwalkers ?

Wolfwalkers est l'une des petites pépites qui a été racheté par Apple TV+. La firme de Cupertino savait déjà à l'avance que ce film allait se faire remarquer lors des cérémonies de remises de prix. Wolfwalkers a déjà eu une nomination pour les Golden Globes !

Pour la British Academy Film Awards, le film d'animation sera en compétition avec :

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

The Willoughbys

C'est probablement l'une des catégories les plus difficiles puisqu'il y a le très apprécié Soul de Disney+. Acclamé par les critiques, la création originale de Disney recueille déjà de magnifiques critiques sur le web.

À l'heure actuelle, Apple TV+ a déjà 310 nominations et 80 prix de remporté. Jusqu'où va aller Apple ?