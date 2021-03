Ted Lasso remporte deux nominations aux Directors Guild of America Awards

Mais qui arrêtera Ted Lasso ? La série comédie d'Apple TV+ mettant en avant un entraineur de football aux connaissances limitées ne cesse d'être à l'honneur dans les cérémonies de remises de prix. Après avoir remporté trois prix aux Critics Choice Awards hier, Ted Lasso continue à se faire remarquer en recevant 2 nominations pour la 73e édition annuelle des DGA Awards.

Ted Lasso, la star d'Apple TV+

Les Directors Guild of America Awards ne récompense pas les acteurs, mais plutôt les réalisateurs et les programmes directement. Cette cérémonie existe depuis 1947, c'est l'un des événements les plus anciens aux États-Unis et les plus respectés par l'univers cinématographique. Se voir décerner un prix est un honneur qui marque une vie, mais aussi une carrière !



Ted Lasso est officiellement en compétition pour l'édition 2021, la série d'Apple TV+ va concourir dans la catégorie : "Réalisation exceptionnelle de réalisateurs dans une série humoristique".

En face, on retrouve la nouvelle production originale de HBO Max The Flight Attendant avec Kaley Cuoco et Curb Your Enthusiasm une série (encore de HBO) qui est diffusé en France sur OCS.

Les résultats seront annoncés lors d'un événement virtuel qui aura lieu le 10 avril prochain. Une fois encore, la série Ted Lasso a une solide concurrence en face, mais la création originale Apple n'a plus à faire ses preuves, on s'est rapidement rendu compte que c'est une machine à nominations et à gagner !



Ted Lasso a été renouvelé pour une seconde saison, une troisième a également été signé. La poursuite des aventures du célèbre entraineur de football devrait continuer cette année avec on espère la troisième saison en 2022.

Apple TV+ a déjà plus de 200 nominations et 60 prix à son actif. La stratégie de se concentrer sur la qualité des contenus plutôt que sur la quantité semble payer pour Apple !



