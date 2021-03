TSMC aurait reçu une énorme commande de puces 3nm pour Intel

Les commandes de puces en 3 nm explosent chez TSMC. Alors que l'usine Nanke-18 du taïwanais est en pleine production d'essai pour la future génération de processeurs 3 nm, TSMC a discrètement déplacé sa chaîne de production spécialisée dans la ville de Baoshan.

Intel veut rattraper son retard sur Apple

Selon le rapport de Digitimes, il s'agit d'un changement indispensable pour accueillir une énorme commande de processeurs 3 nm en provenance d'Intel. On ne sait pas pour le moment si les processeurs sont destinés aux serveurs ou aux processeurs sécurisés pour ordinateurs portables et / ou ordinateurs de bureau pour HP, Dell, Microsoft et autres. Les détails sont limités pour le moment.



Cependant, le rapport d'aujourd'hui confirme un rapport antérieur de janvier 2021. L'article a été rendu public par un leaker connu sous le nom de «RetiredEngineer».



Si cela est confirmé, cela voudrait dire que le fondeur américain met tout en oeuvre pour rattraper Apple et ses puces M1 gravées en 5nm qui affichent des performances largement au-dessus des Intel Core iX qui sont toujours en 10 nm.

Et le 2nm dans les cartons

Fait intéressant dans le rapport de Digitimes au niveau du dernier paragraphe :

TSMC a déjà commencé la préparation initiale du site et la coopération avec Apple dans la recherche et le développement de technologies pour 2 nm.

Apple a déjà évoqué, indirectement, la technologie 2nm par trois fois en 2020 et cette fois, le développement va démarrer.