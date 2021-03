Apple appliquerait la recette de l'iPhone pour son Apple Car

En janvier, il y a eu beaucoup de bruits de couloir sur le fait qu'Apple ait parlé à divers constructeurs automobiles au sujet de l'Apple Car (projet Titan). Il semblait que la firme de Cupertino voulait trouver un partenaire établi qui construirait une voiture de marque Apple selon ses spécifications.

Bloomberg affirme que ces discussions ont pour la plupart échoué car les constructeurs automobiles ne veulent pas être réduits à un simple sous-traitant dans la chaîne d'approvisionnement. Au lieu de cela, Apple se tournera probablement vers des spécialistes de la fabrication sous contrat comme Foxconn ou Magna. Ce serait une répétition du modèle de l'iPhone. C'est la seconde fois que ce sujet est évoqué.

L'Apple Car pensée par la firme mais produite par un tiers

Avec l'iPhone, Apple conçoit l'appareil à Cupertino, puis envoie des spécifications rigoureuses à des sociétés étrangères telles que Foxconn, Pegatron et Wistron pour qu'ells construisent réellement ses produits à une échelle immense. Apple lui-même ne possède pas d'usines d'assemblage ou de composants.



La société envisage de mettre en place une relation similaire pour la chaîne d'approvisionnement Apple Car. Alors que Tesla a dépensé des milliards pour construire et gérer ses propres usines pour la production de ses véhicules, Apple n'est pas intéressé par ce pan du projet.



Au lieu de cela, Bloomberg cite des initiés de l'industrie qui ont déclaré qu'Apple allait probablement accepter un accord de fabrication avec Foxconn, avec lequel Apple travaille depuis de nombreuses années, ou une entreprise appelée Magna. Bien que peu connu, Magna est le plus grand fabricant de pièces automobiles aux États-Unis et fournit des composants à des marques comme GM, Ford, BMW et même Tesla.



Bloomberg cite un employé anonyme d'Apple qui suggère que Foxconn est un allié probable, simplement parce que la dynamique de la relation est bien établie.



Un employé d'Apple impliqué dans la fabrication a déclaré que Foxconn était habitué à ce que les ingénieurs d'Apple lui disent quoi faire et que les usines de l'entreprise étaient déjà remplies d'équipements conçus par Apple. La personne a demandé à ne pas être identifiée pour des raisons évidentes.



La tendance générale de l'article est que les constructeurs automobiles existants sont peu susceptibles d'être intéressés par un arrangement de type sous-traitance. Si l'Apple Car réussissait, le constructeur automobile cannibaliserait essentiellement son activité principale en mettant toutes ses forces vives pour la société de Tim Cook. Par conséquent, le choix le plus logique est un fabricant sous contrat existant comme Foxconn ou Magna. Et quand on sait que Foxconn va produire une voiture électrique pour Fisker d'ici 2023...