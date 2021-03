Carrefour : 2000 bornes de recharge en 2023 jusqu'à 350 kW

Il y a 1 heure (Màj il y a 12 min)

Alexandre Godard

Réagir

D'ici 2023, tous les supermarchés Carrefour présents sur le territoire français mettront à disposition sur les parkings un espace de recharge pour les voitures, vélos, scooters électriques.

Publicité

Carrefour souhaite prendre de l'avance sur le monde de demain



Qu'on le veuille ou non, les voitures électriques vont prendre de plus en plus de place dans notre quotidien dans les années à venir et il semblerait que Carrefour l'ait bien compris. Hier après-midi, le géant de la distribution a annoncé à travers un communiqué qu'un partenariat avec la société Meridiam venait d'être conclu pour permettre l'installation de plus de 2000 bornes de recharge sur les parkings de Carrefour en France d'ici 2023.



Meridiam, qui n'est autre qu'une société française spécialisée dans la gestion de projets d'infrastructures devrait aider Carrefour à mettre en place ce projet en temps et en heure. Une fois mis en place, cela aura pour but de contribuer à l'objectif voulu par le ministère de la Transition écologique, à savoir l'installation de 100 000 bornes de recharge dans l'hexagone.

Pour ce qui est des caractéristiques des bornes, le communiqué annonce une puissance (selon les bornes) allant de 22 kW à 350 kW. Voici le détail précis :



Un service de recharge "confort" de 22 kW gratuit la première heure pour les clients titulaires d'une carte de fidélité ou d'une carte Carrefour PASS. En une heure, les clients disposant d'un véhicule urbain peuvent recharger gratuitement leur batterie à 50% de capacité.

Un service de charge ultra-rapide de 50 kW à 350 kW. Ces bornes permettront une recharge complète en 15 à 45 minutes (selon le véhicule).

Un service gratuit de recharge de nouvelles solutions de mobilité douce, telles que les vélos électriques et les scooters électriques.

Jérôme Nanty, Directeur Exécutif des ressources humaines chez Carrefour France a déclaré :