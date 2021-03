Les AirPods 3 sont prêts à être expédiés d'après un leaker chinois

Il y a 28 min

Julien Russo

Réagir

Si vous prévoyez d'acheter une nouvelle paire d'AirPods, arrêtez tout et attendez un peu. Apple serait sur le point de dévoiler une nouvelle paire d'AirPods qui est présenté par les rumeurs comme la troisième génération. Dévoilé il y a quelques jours par le média Gizmochina, les AirPods 2021 se rapprocheraient plus du design des AirPods Pro, c'est-à-dire ils possèderont une tige plus courte !

Publicité

Les AirPods 3 sont prêts

Nous sommes le 12 mars et Apple n'a toujours pas confirmé l'Apple Event du 23 mars comme l'atteste le spécialiste des rumeurs Jon Prosser. D'après de nouvelles indiscrétions, les AirPods 3 seraient prêts à être expédiés vers les Apple Store du monde entier, mais aussi les nombreux revendeurs qui participeront au lancement officiel.

Le fuiteur à l'origine de cette déclaration c'est Kang, pas très connu dans l'univers Apple, cet utilisateur du réseau social chinois Weibo a eu quand même quelques réussites dans le passé grâce à ses sources proches des fournisseurs d'Apple.



Kang rejoint à 100% ce qui s'est précédemment dit sur internet, les AirPods 3 vont être difficilement comparables avec les AirPods Pro, ils vont avoir exactement la même taille. Cependant, ils ne devraient pas bénéficier de la fonction star : l'annulation active du bruit.

La firme de Cupertino aurait posé un refus catégorique concernant cette fonctionnalité sur le modèle "non pro". En même temps, si Apple faisait cela, les AirPods Pro perdraient de leur intérêt !

Autre révélation intéressante communiqué par Kang, Apple va sortir deux modèles d'iPad Pro en 2021, les versions 11 pouces et 12,9 pouces. D'après le leaker, la plus grande taille pourrait apporter une fonctionnalité exclusive que ne proposera pas le modèle 11 pouces. Qu'est-ce que cette fonction ? Kang a été dans l'incapacité de le dire, le secret est bien gardé cette fois-ci !

Au-delà de cette intrigante information, l'utilisateur de Weibo affirme que le modèle de 12,9 pouces aura une différence de prix assez importante par rapport au 11 pouces. Rassurez-vous, ce n'est pas au point d'être alarmant !



Tout comme Jon Prosser, Kang affirme qu'Apple a prévu un événement spécial le 23 mars, celui-ci sera entièrement virtuel avec une diffusion en simultanée sur Apple.com et sur la chaine YouTube du géant californien.

Pour l'instant, du côté de l'Apple Park c'est silence radio, on refuse pour l'instant de confirmer ce grand rendez-vous.



Pour rappel, si l'Apple Event est officialisé fin mars, attendez-vous à l'annonce des nouveaux iPad Pro, des AirPods 3, mais aussi des traqueurs d'objets : les AirTags.