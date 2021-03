Giant Dancing Plushies : un nouveau jeu de rythme déjanté !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Après s'être fait connaitre grâce à des titres casuals comme GardenLab et DisMonster, Dabadu Games a sorti le jeu de plateforme explosif It’s Full of Sparks début 2018, un jeu très réussi. Aujourd'hui, ils se sont associés à l'éditeur Rogue Games pour proposer un titre tout aussi original sur les appareils iOS, appelé Giant Dancing Plushies.



Giant Dancing Plushies danse sur l'iPhone

Tout est dans le titre : vous contrôlez de gigantesques animaux en peluche en utilisant un gameplay basé sur votre sens du rythme afin de traverser la ville en repoussant toutes les forces du mal. La ville autour de vous vibre littéralement au rythme de la chanson et vos peluches géantes prennent des poses incroyables tout en détruisant joyeusement tout sur leur passage. Un brin déjanté, juste ce qu'il faut.



Bien que le rythme soit central dans le gameplay de Giant Dancing Plushies, il n'est pas aussi strict que la plupart des jeux du genre et est davantage décrit comme un simulateur de danse par Dabadu. Ils ne veulent pas que vous vous stressiez de frapper parfaitement chaque note au bon moment, mais plutôt vous faire ressentir le groove, un peu comme Crypt of the NecroDancer. Du côté du modèle économique, Il semble évident que Giant Dancing Plushies a été conçu à l'origine comme un jeu gratuit, car il propose de nombreuses améliorations, de nouvelles peluches, des objets de collection, des récompenses quotidiennes, etc. Cependant, il s'agit d'un jeu premium à payer une seule fois.



Regardez la vidéo trailer :

Tout comme le gameplay, les graphismes de Giant Dancing Plushies sont de très bonne facture avec des animations travaillées et une patte soignée et originale. On se prend rapidement à enchaîner les missions.



Du côté de la musique, le joueur peut danser sur la musique du jeu ou jouer avec n'importe quelle autre source de musique. Une manière de s'adapter à tous les styles et qui promet également plus de variété selon le genre choisi.

GDP a été lancé à l'origine comme une exclusivité Android en décembre et est donc désormais disponible sur App Store. Comptez tout de même 7€.

Télécharger Giant Dancing Plushies à 6,99 €